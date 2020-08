La relance éco : boom des visites à la cave coopérative de Tain-l'Hermitage après le confinement

Avec le déconfinement, les touristes ont pu revenir dans la cave coopérative de Tain-l'Hermitage. Les ventes n'ont jamais vraiment cessé. Pendant le confinement, la cave qui regroupe 260 coopérateurs et mille hectares de vignes a pu continuer l'export des vins vers l'Océanie et même un peu aux Etats-Unis. La coopérative a aussi aidé les cafés et restaurants à la réouverture. Réécoutez l'interview de Xavier Gomart, le directeur de la cave. Il était l'invité de la Relance éco ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

