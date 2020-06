La relance éco : Bourgogne Recyclage reprend des couleurs

Avec la phase deux du déconfinement, Bourgogne Recyclage entend relancer son activité de triage et recyclage des déchets industriels et managers. Entretien avec Geoffroy Sécula le directeur d'une société qui sur ses 9 sites en Bourgogne-Franche-Comté, trie chaque année 450 000 tonnes de déchets.

-Geoffroy Sécula, à ce jour, votre entreprise a t-elle retrouvé une activité normale ?

Pas tout à fait. Trois semaines après le début du déconfinement, on est à 85 % de l'activité normale. Les chantiers ont redémarré donc ça va mieux. Au début du confinement, on a subi une baisse du chiffre d'affaire de l'ordre de 75 %. Il a fallu aussi assurer la sécurité de nos collaborateurs. Les normes sanitaires génèrent plus de contraintes. Ensuite on a réussi à maintenir une activité de 50 % par rapport à la normale, en raison de la baisse de volume de déchets industriels et des déchetteries qui sont restées fermées.

-Quels sont les secteurs avec lesquels vous avez le moins travaillé pendant le confinement ?

Sans aucun doute, l'industrie automobile et l'hôtellerie, alors que le BTP a repris plus vite. Dans notre profession, nous sommes un peu le baromètre de l'activité économique car nous dépendons des secteurs comme la métallurgie pour l'acier et même l'hôtellerie qui est de loin pour nous, avec l'automobile, le secteur qui a le plus souffert pendant le confinement.

Nous sommes un peu le baromètre de l'activité économique - Geoffroy Sécula

-Quel impact aura cette crise sur votre personnel ? est-ce que vous allez devoir licencier ?

A priori non. Sur les 250 employés que compte la société, nous avons encore une quinzaine de salariés au chômage partiel, mais ce sont surtout des personnes qui ont du arrêter de travailler pour garder leurs enfants.

-Quelles sont les perspectives pour les prochains mois ?

On espère retrouver une activité quasi normale cet été. Mais c'est surtout à la rentrée, au mois de septembre que ça risque de se compliquer. Si le ralentissement de l'activité économique se confirme, le recyclage des déchets subira alors lui aussi les conséquences d'une baisse de l'activité économique.

France Bleu Bourgogne est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?