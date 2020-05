"La relance éco" : à Brest, la reprise chez Navtis sera progressive

L'activité va reprendre doucement jusqu'à la fin de l'année : dans le groupe industriel Navtis, les 260 salariés ne vont pas tous revenir sur site dès les prochains jours. Le plan de continuité mis en place pendant le confinement a permis de "garder 15% à 20% d'activité, essentiellement dans les domaines de la Défense et dans les infrastructures portuaires", indique le directeur Bruno Pivain. Il faudra encore quelques mois pour atteindre les 100%.

Dépendant de facteurs externes

"Sur les procédures, on a pas de souci. Dans les faits, on dépend des réouvertures de nos grands donneurs d'ordres, des livraisons de matières, des transports, énumère le directeur du site. On va avoir une _montée en puissance progressive_, tout doucement jusqu'à l'été. On ne revoit pas une reprise au nominal avant quatre ou cinq mois".

Il y a obligatoirement un temps de latence selon la reprise de nos partenaires et sous-traitants.

"L'activité ne va sans doute pas augmenter dès les premiers jours, on _espère remonter à 40% ou 60% d'activité d'ici fin juin_, précise Bruno Pivain. On a encore un gros point d'interrogation. On a quand même des gros programmes pour lesquels on attend de savoir quand les sites ou les unités rouvrent. J'espère être fixé fin mai au plus tard". Il se veut cependant rassurant : "notre chance, c'est qu'on a des contrats au long cours, sur trois à cinq ans, ce qui nous donne une visibilité sur l'activité".

Nouvelles pratiques de travail

"Il y aura encore du chômage partiel mais ça va diminuer, on aura aussi des prises de congés et RTT, indique Bruno Pivain. Il y a besoin d'un accompagnement, il ne faudrait pas que les entreprises aient à supporter 50% de leur masse salariale car ça risque de nous remettre en difficulté".

Impossible de faire revenir tout le monde pour des raisons de sécurité : il s'attend à ne garder qu'une cinquantaine de personnes sur le site et le chantier naval dans les premières semaines. Depuis début mai, une partie des télé-travailleurs est revenue sur site. "Sur les chantiers, dans des zones plus confinées ou restreintes, c'est plus délicat et _on doit revoir nos organisations de travail_, indique-t-il. Là où on avait quatre collaborateurs, on en aura désormais deux, avec la nécessité d'éviter la perte de productivité".

"Quand on prend la sécurisation sur les distances, les postes de travail, les lieux de pause, on s'est déjà adapté". Certains sièges du réfectoire d'entreprise ont ainsi été condamnés, les horaires de travail et de pause sont décalés pour limiter les flux selon l'activité. "On a de nombreux métiers de la métallurgie qui travaillent ensemble, on doit opérer un phasage pas facile ! lance Bruno Pivain. On va _vraiment gérer à la semaine selon l'activité_".

