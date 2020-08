La Relance éco : Bretagne Télécom recrute une trentaine de salariés

Rares sont les entreprises du numérique qui ont vu leur activité baisser pendant le confinement. Bretagne Télécom, dont le siège se situe à Châteaubourg en Ille-et-Vilaine en fait partie. "Nous avons été très peu pénalisés. Au contraire nous avons eu pas mal d'entreprises qui sont venues nous voir pour des soucis d'infrastructure et de cyberattaques. Elles ont été encore plus nombreuses. Nous avons aussi accompagné nos clients sur la mise en place du télétravail," explique Reda Belouizdad, directeur marketing et communication de l'entreprise fondée en 20005.

Une levée de fonds au début de l'été

A la mi-juillet, Bretagne Télécom s'est même associée à plusieurs investisseurs afin de peser encore plus sur le marché très concurrentiel de la transformation digitale. Bretagne Télécom souhaite aussi se renforcer à Nantes et Toulouse où elle a installé des agences."Cette levée de fonds va nous permettre d'aller chercher de nouvelles entreprises et de recruter."

Des chefs de projet, des commerciaux et des ingénieurs sont ainsi recherchés pour compléter les effectifs. "Pendant la période du Covid nous avons déjà recruté une dizaine de personnes et nous en recherchons une trentaine et principalement sur le bassin de Rennes et Châteaubourg où nous avons beaucoup de demandes," ajoute Reda Belouizdad.

Bretagne Télécom emploie 85 salariés. L'entreprise prévoit une hausse de 20% de son chiffre d'affaires à la fin de l'année. En 2019, ce dernier s'élevait à 22 millions d'euros.