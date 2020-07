"La Relance éco" : c'est la rentrée pour Équinoxe, la scène nationale de Châteauroux

Ce jeudi, la Relance éco vous emmène à la Scène nationale de Châteauroux. Équinoxe se prépare à retrouver son public après plusieurs mois de fermeture, en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Comme toutes les salles de spectacles, elle a dû fermer mi-mars pendant de longues semaines. Et elle rouvre ses portes ce jeudi !

L'établissement culturel propose des retrouvailles avec le public autour d'un spectacle et d'un apéritif. "C'est un spectacle un peu acidulé, un chef-d'oeuvre d'humoir noir du XVIIIe siècle. C'est un spectacle court, un moment fort et drôle. L'occasion d'être ensemble, mais à un mètre de distance", se réjouit Jérôme Montchal, le directeur.

C'est la première fois qu'on va retrouver le public, on est très très heureux !

L'apéro-spectacle "Modeste proposition" est joué ce jeudi et ce vendredi, à 19h et 21h. Prix du billet : 7 euros, et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il s'agit d'un pamphlet écrit par Jonathan Swift, l'auteur des Voyages de Gulliver, remis au goût du jour par la comédienne Mathilde Souchaud, qui n'a pas mis les pieds sur scène depuis des mois. "C'est la première fois qu'on va retrouver le public, on est très très heureux ! Je pense que ça va être un cadre très convivial, très simple. C'est la meilleure façon de retrouver le public", s'impatiente la comédienne.

La prochaine saison démarrera en septembre

Ce spectacle sera un avant-goût avant le véritable démarrage de la prochaine saison en septembre. "La présentation de la saison, ce sera le 18 septembre. Il y aura 52 spectacles, dont quatre qui ont été décalés à cause du confinement", indique Jérôme Montchal.

Jérôme Montchal, directeur d'Équinoxe, la scène nationale de Châteauroux. © Radio France - Emeline Ferry

En effet, à cause du confinement, quatre spectacles ont été annulés, quatre autres ont pu être reportés. Pour continuer de faire vivre la culture, Équinoxe a fait appel à la solidarité de ses spectateurs, en leur demandant de renoncer au remboursement de leurs billets achetés, ce qui a permis de créer un fonds de soutien pour payer les artistes qui devaient venir, les techniciens qui auraient dû travailler, les prestataires locaux qui collaborent régulièrement avec la scène nationale de Châteauroux.

Pour préparer la prochaine saison, Équinoxe accueille à nouveau des artistes en résidence. En ce moment, la metteuse en scène berrichonne Julie Delille et sa compagnie du Théâtre des trois parques sont accueillis pour créer l'adaptation de "Seul ce qui brûle". Le spectacle sera joué sur la scène nationale de Châteauroux les 6 et 7 janvier 2021.

La saison 2020-2021 est donc bouclée. Mais c'est la saison suivante qui sera plus compliquée à organiser. Le festival d'Avignon est annulé cet été. C'est là que Jérôme Montchal puisait l'inspiration pour sa programmation, mais il a choisit de voir le bon côté des choses ! "Je me dis que ne pas aller à Avignon cette année, c'est sans doute une chance de se remettre en question, de ne pas programmer les mêmes spectacles que les collègues et de faire preuve d'encore plus de créativité pour amener à Châteauroux les meilleurs spectacles du moment", explique-t-il.

Les 100 ans de la première séance à l'Apollo en septembre

La rentrée de septembre 2020 sera aussi l'occasion de fêter les 100 ans de l'Apollo, le cinéma emblématique de Châteauroux. "Une grande fête du cinéma" sera organisée les 11, 12 et 13 septembre.