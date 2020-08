La relance éco : "C'est le moment où jamais de vendre son or"

Le cours de l'or, valeur refuge, continue de grimper et les clients sont plus nombreux à Nancy

"On est a 52.377 euros le kilo, bien au delà du record de 2012." Chaque matin, Alain Pajor consulte les cours des métaux précieux sur son ordinateur. Depuis le mois de mai, celui de l'or s'envole. "Ce sont les investisseurs des grandes puissances - Chine, Russie, Allemagne - qui achètent beaucoup d'or en ce moment, et ça fait grimper les taux", explique le négociant nancéien.

Résultat : de nombreux clients se pressent chaque jour dans sa boutique. "À 10 heures moins le quart il y avait déjà du monde devant alors que je n'ouvre qu'à 10h", constate-t-il, le sourire aux lèvres. Et c'est comme ça depuis le déconfinement. "Les gens ont eu 2 mois pour débarrasser leurs tiroirs, il faut être honnête ça nous a beaucoup aidés", analyse le commerçant de la rue Stanislas. Des bijoux usés, des boucles d'oreilles dépareillées, des pièces : "On achète toujours de l'or, mais en ce moment un peu plus", sourit-il.

Je suis le père Noël

Un exemple ? "Un Napoléon, une pièce de 20 francs, qui valait par exemple 250 euros il y a quelques mois, vaut quand même 320 euros aujourd'hui". De quoi faire une plus-value intéressante. "C'est le moment où jamais de vendre", martèle le spécialiste. Mais pas question pour lui de payer ses clients en liquide : depuis 2011, les transactions se concluent par un chèque ou par un virement. "Je suis le père Noël" conclut-il, hilare. "C'est moi qui fais les chèques et les gens sont toujours étonnés du montant." Alain Pajor revend ensuite cet or à des fonderies qui se chargent de le transformer en lingots avant de le remettre sur le marché.