La relance éco : c'est reparti pour les centres équestres de la région, après deux mois d'arrêt

Après plus de deux mois d’arrêt dû à l'épidémie de COVID-19, les 539 établissements équestres de Bourgogne Franche-Comté ont pu rouvrir leurs portes depuis le 11 mai, aux 30.643 cavalières et cavaliers de Bourgogne Franche-Comté.

Pour l'équitation, la distanciation sociale est plus facile que dans d'autres sports. Les clubs se sont préparés et les accueils sont adaptés au protocole sanitaire imposé par le gouvernement, via la Fédération Française d’Équitation : favoriser la distanciation physique et réduire les zones de contact afin de limiter la propagation du virus. Un kit de reprise complet avait d’ailleurs été adressé à tous les établissements courant mai afin de les aider à s’adapter et travailler dans ce nouveau contexte.

Des offres de relance pour booster la reprise

Pendant les 2 mois de confinement, il n'y a eu aucune activité dans les centres équestres mais il a fallu continuer de nourrir et d'entretenir les animaux. "ca a été très compliqué" confie François Alléguède, le président du comité régional de tourisme équestre de Bourgogne Franche-Comté. "Il faut que ça redémarre, il faut que les gens reviennent." Pour cela les centres ont prévu des offres de relance intéressantes en l'occurrence un forfait de 3 heures à 10 euros par heure pour permettre à tout un chacun de venir s'essayer à la pratique.

40 centres de tourisme équestre

"Des grands espaces, des chemins, des lacs, des forêts, des grands itinéraires, à cheval, en attelage ou bien encore en roulotte... bienvenue dans nos centres de tourisme équestre en Bourgogne Franche-Comté !" se réjouit François Alléguède, président du comité régional de tourisme équestre de Bourgogne Franche-Comté. "Le tourisme équestre offre de nombreuses possibilités à ceux qui souhaitent prendre un bol d’air, ajoute le président régional, surtout après cette dure période que nous venons de traverser". Ils sont au total, 40 centres spécialisés tourisme équestre dans la région.

La distanciation sociale est facile avec les chevaux - FFE

L’équitation : une activité physique aux multiples facettes

Il y a le tourisme équestre, mais pas que. L’équitation reste un sport riche avec pas moins de 25 disciplines proposées en Bourgogne Franche-Comté : saut d’obstacles, dressage, horseball, attelage, handi, western mais aussi des activités comme le tir à l’arc, le bike and ride, la voltige, les spectacles équestres etc.

"C’est également un sport très formateur qui présente de nombreux bienfaits, notamment dans l’épanouissement des enfants" confie François Alléguède. "Le contact avec l’animal, et plus largement la nature, est très important dès le plus jeune âge, ajoute-t-il. Cela permet de rendre les enfants davantage autonomes et responsables et de développer leur confiance en soi".

Le rapport avec l'animal peut être source de bienfaits pour l'enfant après le confinement - FFE

Retrouvez le centre équestre le plus proche de chez vous sur internet.

