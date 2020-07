La relance éco : "c'est un trafic qui pèse lourd", reprise des vols Ryanair à l'aéroport de Limoges

Après la reprise, au mois de juin, des lignes Limoges-Lyon et Limoges-Orly, depuis ce 1er juillet c'est au tour des rotations assurées par la compagnie aérienne Ryanair. Il est à nouveau possible de s'envoler vers l'Angleterre, depuis l'aéroport de Limoges! Tout au long du mois de juillet, trois vols sont effectifs pour Londres-Stansted. D'autres rotations sont également prévues à destination de East Midlands, Bristol, Leeds-Bradford et Manchester. "Ryanair a décidé de reprogrammer 65% de ses vols, c'est une très bonne nouvelle!" se réjouit le directeur de l'aéroport de Limoges, Philippe Thibaut.

Les vols Ryanair, 70% de l'activité de l'aéroport de Limoges

"Ça pèse lourd, c'est un trafic qui est important" assure le directeur Philippe Thibaut à propos de la reprise des vols assurés par Ryanair, qui représentent 70% de l'activité commerciale de l'aéroport. Ce mercredi, le premier avion en provenance de Londres-Stansted a accueilli 130 passagers. "Evidemment, ce n'est pas encore optimal, l'avion n'était pas complet" indique Philippe Thibaut. Néanmoins, la projection pour le mois de juillet semble rassurante. Pour l'heure, l'aéroport de Limoges enregistre un taux de remplissage à hauteur de 50% pour l'ensemble des vols. Par ailleurs, pour les passagers qui décident de voyager en Angleterre, il faut prendre ses précautions. A l'arrivée, le gouvernement britannique impose toujours une quatorzaine pour tous les ressortissants étrangers.

La prochaine étape pour l'aéroport de Limoges est prévue le 4 juillet. A cette date, les vols vers Ajaccio et Bastia en Corse seront à nouveau opérationnels et ce tous les samedis, jusqu’au 12 septembre 2020.

Dans le contexte sanitaire actuel, les règles de distanciation et le port du masque restent obligatoires au sein de l'aérogare et à bord des appareils. Toutefois, l'aéroport de Limoges se "déconfine" peu à peu. "Depuis ce 1er juillet, l'espace de restauration et le bar sont à nouveau ouverts pour les passagers" indique le directeur Philippe Thibaut.