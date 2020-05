"La relance éco" : ça roule à fond pour les vélos Lapierre à Dijon

Avec le déconfinement, vous êtes nombreux à reprendre le vélo pour aller travailler, ou vous déplacer en ville. Les ventes sont en hausse et le gouvernement annonce ce jeudi 28 mai un fond de 60 millions d'euros pour inciter les Français à se mettre à la bicyclette. On en parle avec Gilles Lapierre, le directeur de l'innovation du groupe Accell, auquel appartient la marque de vélo Lapierre.

Gilles Lapierre, directeur de l'innovation et des technologies du groupe Accell

Le vélo est devenu un acteur privilégié de la mobilité depuis le déconfinement © Maxppp - Jean-Luc Flémal

Le vélo est devenu le mode de transports privilégié depuis le déconfinement, c'est une satisfaction ?

Forcément! Le vélo a toujours été dans l'esprit de nos compatriotes mais il y a effectivement une accélération liée à cette crise. Le vélo fait face à une demande très forte depuis la réouverture des magasins. On peut répondre à cette demande par rapport au stock que nous avions avant la crise, cependant on va s'apercevoir d'un décalage dans le temps car les composants arrivant de toute la planète, il va falloir tout remettre en marche.

Il faudra combien de temps pour que l'industrie du vélo fonctionne à nouveau normalement?

Aujourd'hui, on vit sur les stocks puisque nous étions sur la grosse saison. Généralement, les mois de mars et avril sont les plus gros mois de l'année donc les réserves étaient conséquentes, mais elles diminuent extrêmement vite. On estime le décalage à au moins la même durée que le confinement, soit deux mois.

Pour vous, l'engouement pour le vélo est un effet de mode ou cela risque de durer ?

Ca va durer! Il y a beaucoup de gens qui n'en faisaient pas ou plus et qui vont reprendre goût à ce mode de locomotion à la fois silencieux et bon pour la santé. Par ailleurs, les technologies nous ont permis de rendre la mobilité beaucoup plus agréable, comme les vélos électriques. Ces derniers font face à un boom énorme

