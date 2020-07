La relance éco : les camping-cars ont la côte dans l'Yonne depuis le déconfinement

C'est une conséquence du confinement : les français sont de plus en plus nombreux à acheter des camping-cars pour leurs vacances. Un constat partagé par l'entreprise Yonne Evasion Camping Car, qui voit les clients affluer.

C'est un modèle de vacances qui pourrait bien séduire de plus en plus de français suite au confinement : partir avec son camping-car permet de voyager avec son toit, en quasi autonomie. Avec les contraintes sanitaires et les craintes toujours présentes chez certains français, les entreprises comme Yonne Evasion Camping Car profitent donc d'un regain d'activité ces dernières semaines, comme l'explique le gérant Christophe Nayrac.

Est-ce que les ventes de camping-car sont en hausse depuis le déconfinement ?

"On a une hausse non négligeable, _on a effectivement beaucoup plus de clients_, mais ce n'est pas facile de dire si on a doublé nos ventes. On a le retard des deux mois de confinement, donc on a aussi plus de monde pour l'entretien des véhicules. Ces deux mois sont un gros manque pour nous, tous ceux qui devaient venir pour l'entretien et la réparation doivent être remis sur les mois suivants. On a forcément un surcroît d'activité car on fait cinq mois d'activité en deux !"

On a beaucoup de travail et tant mieux !

Au vu du contexte sanitaire, pensez-vous que davantage de français vont se tourner vers le camping-car ?

"Ça peut correspondre car _certaines personnes ont encore des doutes concernant la restauration et l'hôtellerie_. Ce n'est pas évident. Le camping-car permet d'avoir son véhicule et d'être chez soi partout. C'est sûr que par rapport au déconfinement, c'est un mode de vacances qui permet à certaines personnes d'avoir cette sécurité."

Est-ce que le confinement a provoqué l'achat chez certaines personnes qui hésitaient ?

"Pas forcément ! Ces dernières semaines, on a beaucoup plus vendu, mais pas à des gens qui n'avaient pas l'intention d'acheter. _Pour la plupart, c'était déjà un achat auquel ils réfléchissaient_. Il n'y a pas eu d'envie soudaine d'achat car il y a eu le déconfinement. En revanche, ça va peut-être donner des idées à certains qui vont mûrir, ça ne s'achète pas du jour au lendemain !"

Vous craignez les effets de la crise sur le pouvoir d'achat, et donc votre activité ?

"On a effectivement une petite crainte. Il y a un engouement lié au déconfinement, à des émissions sur les camping-cars... Maintenant, je pense qu'il faut attendre la fin d'année voire le début d'année prochaine pour faire un bilan de tout ça, et voir s'il n'y aura pas une crise économique et des licenciements qui peuvent à terme nous toucher aussi. Notre clientèle se rajeunit depuis des années, on a toujours les retraités mais aussi pas mal de personnes en activité désormais. Forcément, si le chômage se manifeste, ça va nous toucher. Il faut rester prudent".