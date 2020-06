La relance éco : Cap Luberon à Apt au plus près des entreprises

"Cap Luberon "ouvre ses portes à Apt. Le site intercommunal propose 13 bureaux à louer et deux ateliers. Cap Luberon s'adresse aux entreprises et porteurs de projets. Et la structure va plus loin qu'une pépinière d'entreprises.

Cap Luberon propose des espaces de travail mais se veut un lieu pluriel avec la mise en réseau de professionnels. La structure offre un cadre de travail et de vie très agréable, dans la tendance des tiers lieu actuel.

Julie Bovas en charge du projet pour la communauté de communes Pays d'Apt Luberon précise "qu'un espace de co-working est aussi mis à disposition, les personnes en télétravail peuvent venir y travailler. Après ces deux mois de confinement, ça prend tout son sens. Julie Bovas assure également que les entreprises ont envie de travailler autrement et ensemble dans un lieu convivial, chaleureux et humain."

Si la création d'entreprises sera encore un timide après la crise sanitaire, Cap Luberon fait le pari de l'accompagnement pour les porteurs de projets et de la solidarité.