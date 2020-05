"La Relance Éco" : Carré Barré repart pour un tour en juin

Pas de Carré Barré disponible dans les commerces et lieux touristiques indriens ces dernières semaines, et pour cause : eux étaient fermés, et le magazine lui a seulement été publié sur internet. Pas de version papier, mais ce coup d'arrêt ne va pas durer se réjouit Nicolas Tavarès, son responsable. Le magazine gratuit, proposé par l'agence de communication Com'Bawa et tiré à 4000 exemplaires, traite essentiellement de l'information culturelle indrienne. Or, des événements culturels, il n'y en avait point ces dernières semaines. "On commencera en juin à revenir sur nos bases en interrogeant des gens du milieu culturel et qui sont obligés de se repenser pour la suite" annonce Nicolas Tavarès.

Le numéro de mai était seulement disponible en téléchargement - Carré Barré

Quid de la publicité ?

Comme tout magazine gratuit, Carré Barré tire ses revenus de la publicité. "O_n a commencé à relancer nos annonceurs_" explique le rédacteur du magazine. "C'est en discussion. Clairement ce n'est pas leur priorité, ils vont d'abord penser à relancer leur activité. Il va falloir quelques mois pour que cela revienne à plein régime, on a confiance quand-même dans l'avenir." Cette problématique des annonceurs ne se pose d'ailleurs pas seulement pour la presse gratuite, elle vaut aussi pour les journaux et magazines payants, ainsi que les radios et la télévision.

Il va falloir réinventer la distribution de Carré Barré

Il n'était pas rare jusqu'ici de croiser Nicolas Tavarès dans les rues des grandes villes de l'Indre une fois le magazine imprimé, pour aller le distribuer dans les commerces et lieux publics avec son petit cabas. "Le petit cabas est toujours prêt" dit-il en souriant, mais il va falloir revoir la façon de le distribuer "sous cellophane pour le protéger." Reste aussi à trouver des points d'accueil, puisque les bars sont fermés, les salons de coiffure qui le prennent d'habitude en lecture libre ne mettent plus de magazine à disposition pour des raisons d'hygiène, et certains commerces risquent par précaution de ne plus l'accepter sur leur comptoir dans les semaines à venir pour éviter de multiplier les contacts. "Cela va être une nouvelle vie pour la distribution du Carré Barré" prévoit déjà Nicolas Tavarès. Pour ceux qui ne le trouveraient pas près de chez eux dans les semaines à venir, vous pouvez aussi le lire ici.