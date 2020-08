La relance éco : carton plein pour la cuisine locale et étoilée de La maison d'à côté

Une heure avant le coup de feu de midi, le restaurant La table d'à côté est vide, mais le carnet de réservation, lui, est plein. C'est à Ardon, au sud d'Orléans, que Christophe Hay a décidé d'ouvrir son nouveau restaurant 2019. Son nom, La table d'à côté, fait écho à sa maison mère, ouverte en 2014 : La maison d'à côté.

Situé à Montlivaut, entre Blois et Chambord, La maison d'à côté regroupe un restaurant, un bistro et un hôtel. Depuis sa réouverture, le 2 juin, l'établissement de Christophe Hay rencontre un immense succès. Et pour cela, il peut avant tout compter sur une clientèle locale fidèle.

30% de fréquentation en plus

"On avait des listes d'attentes de clients locaux qui voulaient vraiment être présents le jour où on rouvrait", se souvient le chef. Depuis, la fréquentation est en nette augmentation : "On a fait +17% au mois de juin, on a fait +30% au mois de juillet", poursuit le chef doublement étoilé au guide Michelin. Une tendance qui semble se poursuivre au mois d'août.

Pour arriver à suivre avec un restaurant presque plein tous les midis et tous les soirs, le restaurateur a dû embaucher quatre nouvelles personnes au restaurant et au bistro de Montlivaut.

Christophe Hay est chef à La maison d'à côté depuis 2014 © Radio France - Cécile Da Costa

Hormis la clientèle locale, toujours au rendez-vous, La maison d'à côté peut aussi compter sur les touristes européens, qui peuvent voyager en France depuis la mi-juin. Belges, Suisses, Allemands, Britanniques, pour les voyageurs venus d'Europe, la région est une destination idéale. "En général, ils sont sur la route du Sud et s'arrêtent ici pour visiter les châteaux de la Loire", explique le chef de La maison d'à côté.

Une cuisine 100% locale

Le succès de son établissement repose aussi sur une toute nouvelle notoriété, apportée par sa participation à l'émission Top chef, diffusée au mois de mars. Le chef y avait fait la promotion de son aliment phare : le bœuf wagyu, une viande d'excellence venu du Japon. Fils de boucher, le chef a acheté un cheptel d'une quarantaine de têtes et propose cette viande dans son restaurant.

"Avec cette émission, on a été connus et reconnus avec cette viande de bœuf wagyu, et donc les gens viennent pour la goûter", raconte le chef. "A l'arrivée, ils se retrouvent aussi à découvrir les poissons d'eau douce." Parce qu'au delà du bœuf de cet élevage, Christophe Hay garantit une cuisine et des aliments 100% locaux, des poissons pêchés dans la Loire au légumes des producteurs de la région.

"Top chef a aussi apporté une nouvelle clientèle, plus jeune et moins habituée", constate-t-il. Si le restaurant séduit un plus large public, il n'en reste pas un établissement étoilé. Selon les menus, allant de quatre à neuf services, il faut compter entre 80 et 178 euros, sans l'accord mets et vins.