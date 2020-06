La Relance Éco : Catoire semis mise sur un redémarrage à la rentrée

L'entreprise Catoire Semis n'a quasi pas baissé de régime pendant le confinement : "Bien sûr, nous avions quelques personnes en télétravail, mais nous n'avons quasiment pas eu de chômage partiel sur nos 84 salariés" précise Laure Catoire, présidente de l'entreprise.

Catoire Semis, spécialiste dans la réalisation d'outillages de forge, de fonderie et de l'usinage de pièces pour l'aéronautique, a ainsi pu répondre aux commandes passées avant le confinement. Se pose désormais la question de la suite : les donneurs d'ordre n'ont pas encore tous fait le point sur leurs stocks, certains n'ayant pas repris leur activité à 100%. "On a de bons échos sur le plan de relance promis par le gouvernement dans la filière automobile. C'est plus trouble pour l'aéronautique...En tout cas, on ne voit pas les choses se dégager avant le mois de septembre"

Diversifier ses activités

Il y a d'autant plus urgence que l'aéronautique représente 60% de l'activité de Catoire Semis. Mais Laure Catoire a depuis longtemps pris le virage de la diversification.

"Nous avons vraiment d'autres potentialités sur d'autres marchés. Dans l'automobile, nous développons des techniques alternatives aux procédés classiques qui nous permettent aujourd'hui de nous assurer une part de chiffres d'affaire qui va aller croissant" explique Laure Catoire qui mise également sur le développement de technologies pour la filière énergie.

En temps normal, l'entreprise table sur un chiffres d'affaire de 9 à 10 millions d'euros. Mais la crise sanitaire et des difficultés avec un client l'ont amené à revoir ses prévisions à la baisse d'environ 20 % cette année.