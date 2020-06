La relance éco : ce qui change en Moselle ce mardi 2 juin, nouvelle étape du déconfinement

La reprise économique en Moselle, on en parle chaque jour sur France Bleu Lorraine. Ce mardi 2 juin, nouvelle étape du déconfinement. Cafés, restaurants, collèges, lycées, piscines, salles de spectacles : on vous donne le détail des établissements qui peuvent rouvrir dans notre département.

Les cafés, les bars et les restaurants peuvent rouvrir en Moselle après deux mois et demi de fermeture

Ce 2 juin 2020 marque le début d'une nouvelle phase du déconfinement en France. Vous n'avez désormais plus besoin d'attestation pour vous déplacer au-delà des 100 kilomètres à vol d'oiseau. Notez également que la Moselle est en vert sur la carte de l'épidémie. Cela veut dire que la vie reprend progressivement ses droits presque partout.

Bars, cafés, restaurants

A partir de ce mardi, vous pouvez de nouveau commander un petit café en terrasse. Après deux mois et demi de fermeture, les bars, les cafés et les restaurants peuvent enfin rouvrir. Mais les conditions sanitaires sont strictes.

Il est interdit de consommer debout, il faut donc se trouver une place assise.

Les tables doivent être espacées d'au moins un mètre ou bien séparée par une paroi en plexiglas.

Personnels et clients doivent porter un masque mais il est possible de l'enlever une fois à table.

Les menus en papier ? C'est terminé. La carte doit être en plastique et désinfectée à chaque fois. Le serveur peut aussi vous la présenter sur une ardoise.

S'il s'agit d'un buffet, le nombre de clients est limité avec fléchage au sol.

Enfin, pour le paiement, la carte bancaire est privilégiée. Le boîtier électronique désinfecté.

Écoles, collèges, lycées

A partir d'aujourd'hui, le gouvernent veut accélérer la réouverture des établissements scolaires. Désormais, plus de huit écoles sur dix sont ouvertes en Moselle. C'était à peine trois sur dix au 12 mai dernier. Les mesures sanitaires restent les mêmes et l'accueil se fait toujours en petit groupe : 15 élèves maximum. A Moyeuvre-Grande, les écoles rouvriront ce lundi 8 juin. A Hayange, elles restent fermées jusqu'à nouvel ordre mais un service périscolaire est mis en place pour les parents qui travaillent.

Au collège, la reprise en classe est annoncée pour ce mercredi 3 juin. D'abord pour les sixièmes et les cinquièmes. Priorité aux élèves allophones et aux enfants en situation de handicap. Pour les autres niveaux, le retour en classe est prévu la semaine prochaine.

Au lycée, la reprise de ce 3 juin se fera, là aussi, en fonction des classes. Dans les établissements professionnels, ceux qui passent leur CAP et leur BAC Pro sont prioritaires.

Culture, loisirs, vacances

Dès ce mardi, vous pouvez accéder aux hébergements touristiques du département : villages vacances, maisons familiales, campings et auberges. En revanche, il faudra attendre le 22 juin pour les colonies de vacances.

Sont accessibles également, les parcs et jardins, les plages, les lacs et les plans d'eau. Les musées et les monuments de Moselle rouvrent également leurs portes.

Les salles de spectacles, elles aussi, ont à nouveau le droit accueillir du public, tout en respectant les gestes barrières. A l'Arsenal de Metz, on envisage par exemple un fauteuil sur deux. Mais le retour des artistes n'est pas prévu pour tout de suite. Répétitions, tournées et programmations : tout est à refaire.

Les gymnases et les salles de sports mosellanes ont également la possibilité de rouvrir leurs portes, tout comme les piscines. Mais dans les faits, la majorité des complexes nautiques de Moselle ne peuvent pas le faire, faute de protocole sanitaire. D'ailleurs, le pole thermal à Amnéville n'a toujours pas fixé de date de réouverture.

Quant aux discothèques, salles de jeux, stades et hippodromes, ils restent fermés au moins jusqu'au 21 juin.