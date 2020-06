La relance éco : "certaines entreprises annulent déjà leur arbre de Noël" selon ce traiteur

Pour Thibault Rohner, traiteur dans l'événementiel à Mandeure et Cravanche, les perspectives de reprise sont bien maigres. Certaines entreprises ont déjà prévu d'annuler leur arbre de Noël.

De biens maigres perspectives de reprise pour le secteur de l’événementiel. Thibault Rohner, le patron de l'entreprise Culture Food, traiteur dans l’événementiel, qui emploie 14 salariés à Mandeure et Cravanche, était l'invité ce jeudi de La relance éco à 7h15 sur France Bleu Belfort Montbéliard. Selon lui, même les perspectives de fin d'année ne sont pas forcément optimistes.

Mariages et banquets annulés

"C'est vrai qu'on a une activité qui est liée, de près ou de loin à l'événementiel, le regroupement de personnes reste aujourd'hui quelque chose de compliqué voir quasi impossible, on espère que la reprise se fera pour septembre, l'été semble encore bien compromis", estime Thibault Rohner.

"Si ça se débloque cet été il y aura des choses de dernière minute, des gens qui organiseront des fêtes de familles mais tout ce qui était prévu pour nous en amont, les mariages, les baptêmes, les communions, la plupart des manifestations ont été annulées et aujourd'hui non reprogrammées".

L'indicateur jusqu'à la fin de l'année est un petit peu sombre

"Les entreprises, qui habituellement organisent un arbre de Noël ou quelque chose pour faire plaisir aux salariés, et qui ont des difficultés financières, c'est vrai que c'est une ligne du budget qu'on peut réduire, on peut faire sans... il y a déjà des annulations, donc pour nous, l'indicateur jusqu'à la fin de l'année est un petit peu sombre".

Seulement 10 à 15% d'activité maintenus

Thibault Rohner assure en ce moment seulement "10 à 15% de son activité", avec "une boutique qui fonctionne comme un restaurant, qu'on a pu rouvrir, sur le restaurant on est à peu près à la moitié du chiffre d'affaires, par contre sur l'activité événementielle on est entre 5 et 10%".

C'est difficile d'être confiant, on navigue un petit peu à vue

"Heureusement, l'Etat a quand même fait son travail et nous prend la totalité de nos 14 salariés au chômage partiel, c'est un peu la mesure qui nous sauve, le jour où on nous annonce que cette mesure s'arrête, ça risque d'être très, très compliqué pour nous".

