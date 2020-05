« La relance éco » : certains hôtels tentent une reprise malgré les contraintes sanitaires

Réorganisation, mesures sanitaires strictes, activité très réduite, les hôtels sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. Si durant le confinement le gouvernement ne les a pas obligé à fermer, leur imposant simplement de ne plus proposer de restauration, la plupart l’ont fait d’eux-mêmes faute d’activité. Ce mardi dans notre chronique économique de 7h17 « la relance éco », nous nous intéresserons à ce secteur avec un zoom sur l’hôtel Mercure Bastia-Biguglia.

Une offre sécurisée

Ce lundi l’établissement à rouvert ses portes avec une offre entièrement adaptée aux contraintes sanitaires actuelles. Christine Petrignani , directrice de l’établissement : « On a mis à disposition des gants, du gel hydroalcoolique, on invite le client à prendre l’escalier car il ne faut qu’une personne dans l’ascenseur et le client va retrouver une chambre un peu modifiée… » Objets de décoration, cartes de room service et autres plateaux de courtoisie ont disparu et les minis bars ont été vidés pour éviter les manipulations. Le client peut récupérer ce dont il a besoin, comme les produits d’hygiène, à l’accueil dès son arrivée. « On demande au client de _rassembler ses serviettes dans le bac à douche, d’aérer sa chambre et de mettre tout ce qu’il a touché dans la poubelle_… »

L’ascenseur ne peut être emprunté que par une personne à la fois - DR/

Pour se restaurer c’est pareil, aucun contact et on met un peu la main à la pâte... Christine Petrignani : « Quand le client arrive on lui propose un menu de room service pour le dîner, il rappelle la réception lorsqu’il a fait son choix et le plateau est livré à l’entrée de la chambre, le personnel ne rentre pas. Pour le petit déjeuner c’est pareil et c’est à lui de déposer le plateau à l’extérieur pour éviter tout contact entre le client et les employés. » Après son départ la chambre est condamnée 24h, puis nettoyée et désinfectée… l’établissement a préparé une vingtaine de chambres, il en propose quatre fois plus d’habitude.

Une clientèle potentielle très réduite

Pour l’heure, seulement 3 personnes travaillent à temps plein sur les 25 employées, les autres sont en activité partielle. Christine Petrignani : « Lors d’un mois de mai normal on aurait eu des chefs d’entreprises, des travailleurs, du tourisme, en weekend on aurait récupéré tous ceux qui veulent profiter de l’espace bien être… aujourd’hui il est fermé, comme le restaurant et le bar, on ne peut recevoir que les clients qui sont là pour le travail.»

Un sens de circulation a également été mis en place via des marquages au sol - DR/

