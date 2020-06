"La relance éco" : ces deux entreprises sarthoises se sont temporairement reconverties dans le plexiglas

A Roëzé-sur-Sarthe, Avenplast et Polydécor ont changé leur fusil d'épaule. Depuis le début de la crise sanitaires, les deux sociétés se sont alliées pour s'adapter en basculant leur activité vers la production et la commercialisation de protections en plexiglas pour les commerces ou les services.

A la base, Polydécor fabrique du polystyrène haute densité, notamment pour la restauration, et Avenplast des cuves en plastiques. Mais depuis le mois de mars, ces deux sociétés voisines de Roëzé-sur-Sarthe se sont associées pour investir le marché des plaques de protection en plexiglas. La première gère la partie commercialisation et la logistique, la seconde fabrique. Un projet qui a permis aux deux entreprises de rester à flot et de ne jamais vraiment s'arrêter.

Tout est parti de la demande d'un client pour que la patronne de Polydécor traverse la rue et se rendent chez Avenplast. Le projet a démarré comme ça et dans les semaines qui ont suivi, la demande a fait le reste : "Ça marche plutôt bien, tout le mois d'avril a été très riche, raconte Marie Harasse, co-gérante de Polydécor, on a sorti pas mal de pièces pour équiper des boulangeries, des boucheries, mais aussi les gares du Mans, de Rennes, de Nantes, ou des centres des finances publiques."

De nouveaux modèles adaptés à la restauration

Aujourd'hui, les commandes restent régulières, les entreprises ont eu assez peu recours au chômage partiel. Et le "chiffre d'affaires est plutôt bon", assure Marie Harasse. Avec en prime de nouvelles perspectives ouvertes par le déconfinement et la réouverture des bars et des restaurants : "On travaille sur de nouveaux prototypes qui seraient adaptés à la restauration, y compris pour les cantines scolaires, qui seraient installés sur les tables de manière à séparer les personnes en face-à-face ou côte-à-côte. Ça devrait se concrétiser bientôt."

A l'avenir, Polydécor et Avenplast espèrent bien revenir à leur métier de base. Mais elles comptent aussi continuer à assurer le suivi et le réassort. Et à développer ce qui est désormais une marque déposée, baptisée "Hygiavox".

