"La relance éco" : cette (adorable) caravane du Tarn plait aux déconfinés

Chaque jour, France Bleu Occitanie s'intéresse à la reprise économique dans la région après deux mois de confinement. Ce jeudi, on vous présente My Drop, une mini caravane style années 30 imaginée et fabriquée par une jeune entreprise d'Albi dans le Tarn.

"My Drop", la caravane conçue et fabriquée par Hundred Miles à Albi (capture écran)

Vous allez tomber sous le charme de My Drop. Cette mini caravane design inspirée des Etats-Unis a vu le jour il y a un an à Albi dans le Tarn. La jeune entreprise s'est arrêtée quelques jours pendant le confinement et a su rebondir très vite. Laura Ballario, la créatrice de My Drop, était l'invitée de France Bleu Occitanie ce jeudi matin.

"On s'est arrêtés seulement 4 jours histoire de mettre en place les mesures barrières et réorganiser un petit peu la production" — Laura Ballario

Hundred Miles, l'entreprise de Laura Ballario, ne s'est pas arrêtée bien longtemps pendant le confinement explique-t-elle: "Seulement 4 jours histoire de mettre en place les mesures barrières et réorganiser un petit peu la production". Par chance, les matières premières de la caravane avaient déjà été livrées. La caravane se compose d'un couchage de 2m par 1m40 et d'une astucieuse cuisine dans le coffre arrière.

" Je pense que le confinement a fait un petit peu réfléchir les gens [...] envie de liberté, de nature" — Laura Ballario

De nouvelles commandes, en plus de la cinquantaine déjà enregistrée, sont arrivées pendant le confinement : "Je pense que le confinement a fait un petit peu réfléchir les gens qui avaient le projet en tête et qui le laissaient un peu sous le coude". Le projet, comprenez celui de voyager en caravane. Depuis le confinement, on observe en effet que les ventes de caravanes ont augmenté en France. Les clients ont envie "de liberté, de pouvoir être dans la nature, pas dans des grosses structures comme les hôtels", explique la créatrice de My Drop.

La fermeture des campings pendant toute la durée du confinement a été malgré tout préjudiciable pour My Drop. "On avait mis en place un réseau de revendeurs au sein du réseau des campings donc c'est sûr qu'on a pas eu les ventes prévues mais les quelques ventes qu'on a faites aux particuliers pendant le confinement nous ont quand même réconfortés dans notre projet", explique Laura Ballario. 14.000 euros c'est le prix de base de My Drop.