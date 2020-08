"La relance éco" : Cette jeune bretonne se lance dans la personnalisation de chaussures

La Costarmoricaine Emma Jouanny a mis à profit la période du confinement pour lancer son activité : "L'idée c'est de personnaliser à la demande des chaussures, sweats, des vestes en jeans ou des sacs, pour proposer des produits uniques, que personne d'autre n'a".

"J'ai vu pas mal de custom' aux Etats-Unis, où j'étais en stage pour deux mois dans le cadre de mon BTS, explique la jeune fille. Moi comme je suis de Bretagne, je n'en avais pas vu beaucoup chez moi, et je me suis dit que j'allais me lancer, car j'adore dessiner depuis que je suis petite. Mais je n'avais pas beaucoup de temps, car je passais mon BTS, mais avec le confinement j'ai eu un peu plus de temps, je me suis informée sur les techniques et le matériel, pour que la peinture tienne. Et je me suis lancée, en commençant par une veste en jean qui a beaucoup plus. J'ai eu une commande suite à ça, et j'ai aussi fait un modèle de chaussures."

La jeune fille vient de réaliser une personnalisation sur une veste en cuir. - Page Facebook Pimpmykicks

Ses copains la sollicitent alors, pour customiser où remettre en état des chaussures abimées, ou encore pour peindre une veste en cuir (photo ci-dessus)

Elle se fait connaître grâce aux réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et rapidement les commandes affluent. La jeune fille est ravie du soutien de ses proches, elle explique aussi être boostée par les messages d'encouragement qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux.