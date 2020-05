La relance éco : cette tôlerie puydômoise fabrique maintenant des distributeurs de gel hydroalcoolique

Ce sont des châssis voire des morceaux entiers d'engins de chantier qui sortent habituellement des ateliers d'Oxycentre à Riom et Pont-du-Château, mais le 18 mars dernier "la totalité de nos clients étaient arrêtés", se rappelle le patron, Michel Jalbaud. "Nous nous sommes mis au chômage partiel le 20 mars et nous avons rouvert nos usines en temps partiel à compter du 6 avril."

"Notre outil de production, je voulais qu'il serve à l'intérêt commun dans le contexte de crise sanitaire", raconte Michel Jalbaud. C'est un autre chef d'entreprise et ami qui lui souffle l'idée. Le président du groupe Titel, qui lui fabrique du gel hydroalcoolique, lui propose donc d'imaginer un distributeur sans contact.

Oxycentre peut fabriquer jusqu'à 300 de ces distributeurs chaque jour. - (c) oxycentre

"On a eu une éclosion de créativité et de solidarité. Tout le monde s'est mobilisé pour industrialiser ces distributeurs dans un temps record." Les salariés de la tôlerie s'adaptent, la production n'est pas très différente puisqu'il s'agit toujours de travailler l'acier. Un laser découpe le socle et la potence qui sont ensuite pliés. Oxycentre peut fabriquer jusqu'à 300 de ces "totems" chaque jour et la demande est là.

L'ASM bientôt équipée

"On a des centaines de commandes depuis deux semaines, nous avons été sollicités par un grand groupe et nous avons répondu à un appel d'offre pour plus de 5000 totems." Pour autant, le responsable d'Oxycentre sait que ça ne suffira pas à combler la baisse d'activité liée à la crise. "Il n'y a que deux tiers des effectifs aujourd'hui dans nos usines. Nous espérons que les mois à venir seront meilleurs, mais ça ne suffira pas, non", sourit Michel Jalbaud, tout de même satisfait que ses distributeurs viennent bientôt équiper les abords du stade Michelin et les locaux de l'ASM.