"La relance éco" : chez Actimaine, au Mans, la vente de monnayeurs sans contact explose

Avec le déconfinement progressif, la vie commerciale reprend doucement son cours. Les professionnels, masqués, parfois gantés, ont tous réaménagé leur boutique pour permettre à leurs clients de revenir dans les meilleures conditions sanitaires possibles. A la caisse, le paiement "sans contact" est fortement encouragé, avec un plafond désormais fixé à 50€. En Sarthe, certains commerçants se sont équipés de monnayeurs automatiques qui, eux aussi, ne nécessitent aucun contact entre le vendeur et le client.

Les ventes grimpent de 50%

La société Actimaine spécialisée, au Mans, dans la vente, la location et la maintenance de caisses enregistreuses et autres systèmes d'encaissement voit ainsi ses livraisons s'envoler de "50%", d'après son gérant. "Les billets et les pièces de monnaie représentent une menace en terme d'hygiène", explique Damien Lambert. "C'est la raison pour laquelle nous vendons actuellement beaucoup de ces appareils. Les clients, comme les gérants sont rassurés". Les commerçants travaillant dans le secteur alimentaire sont les plus nombreux à s'équiper : "les boulangers qui manient beaucoup d'espèces, les bouchers-charcutiers, les poissonniers", détaille Damien Lambert qui a relevé une envolée des commandes "lorsque la date de reprise a été annoncée (lorsqu'on a su que le déconfinement débuterait le 11 mai, ndlr). Les commerçants ont voulu s'équiper pour rassurer leurs clients. Depuis cette date, on n'arrête pas!"

Sécurité sanitaire et sécurité financière

Outre la sécurité sanitaire, ce monnayeur automatique permet d'éviter les "erreurs de caisse et les vols", souligne le gérant d'Actimaine. L'investissement est important, à hauteur de "13.000€ pour la première gamme de machines", indique Damien Lambert.

