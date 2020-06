"La relance éco" : chez les opticiens, la ruée vers de nouvelles lunettes

Des lunettes rayées, d'autres qui ne sont plus à la bonne vue ou tout simplement démodées...Après le déconfinement, les clients retrouvent le chemin de leur opticien. "La première semaine a été un peu calme, mais maintenant, il y a du monde dans nos boutiques. On a une bonne activité, voire une très bonne activité", se félicite Olivier Brière, responsable des magasins Ecouter-voir optique mutualiste dans la Sarthe.

Une bonne reprise alors même que ces magasins essentiels n'ont jamais vraiment cessé leur activité pendant les deux mois de confinement. "On ouvrait certaines demi-journées pour traiter les urgences, la casse, les rayures etc", poursuit le lunetier dont l'activité est nécessairement liée de celle des ophtalmologistes : "on a eu la chance qu'un nouveau cabinet ouvre au Mans, deux semaines avant le confinement. On en ressent les bénéfices aujourd'hui".

Un protocole sanitaire très strict

Avant de chausser de nouvelles lunettes, les clients doivent se soumettre à un protocole sanitaire drastique. "_Plus de la moitié des clients qui viennent dans nos magasins le font sur rendez-vous_. On laisse aussi de la place pour les clients qui souhaitent venir spontanément, mais si on ne peut pas les accueillir, on ne les fait pas attendre. Ils doivent également prendre un rendez-vous ultérieurement", explique l'opticien sarthois.

Fini le temps où on pouvait essayer les lunettes les plus excentriques juste pour s'amuser, les présentoirs ne sont plus en libre service. "On ne laisse pas les clients déambuler dans le magasin pour essayer toutes les lunettes. Les montures sont désinfectées avant et après chaque essayage. Pour gérer les flux, soit les clients restent assis, soit ils font un tour avec l'opticien devant les présentoirs avant de retourner les essayer à la table". Des tables qui sont systématiques désinfectées après chaque passage.

Le port du masque est obligatoire pour les vendeurs comme les clients qui peuvent bien sûr l'ôter brièvement pour voir leur nouveau reflet dans le miroir.

► Ecoutez la chronique "La relance éco" de 7h15 sur France Bleu Maine