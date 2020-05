La relance éco : chez Orange, on est rassuré, les réseaux ont tenu malgré un trafic exceptionnel

Tous les jours, France Bleu Hérault s'intéresse aux entreprises du département pour savoir comment elles ont vécu le confinement et ce qu'elles ont mis en place pour le déconfinement. Ce jeudi, la parole est à Thierry Alignan, délégué régional Languedoc Roussillon chez Orange.

Il a fallu gérer des cyberattaques notamment sur les hôpitaux

Comment s'est passé le confinement chez Orange pour vos salariés?

Nous avons priorisé les interventions techniques sur la 4G, sur la fibre optique et sur la cybercriminalité puisque nous avons eu de nombreuses attaques, notamment sur les centres hospitaliers. Et Orange Cyberdéfense a dû faire face à ces différentes attaques.

Et vos salariés étaient en télétravail ?

Oui nos salariés étaient en télétravail pour 90%, sauf les techniciens. Ils étaient sur le terrain puisqu'on avait priorisé toutes des interventions techniques pour assurer les services vitaux d'utilité publique, comme les hôpitaux, comme les services d'urgence, comme les professionnels de santé, les EPHAD, les collectivités locales, les personnes isolées, les personnes âgées et les entreprises.

3 fois plus d'appels sur mobiles, 2 fois plus de téléconférences, 5 fois plus de communications sur What's app

Quel bilan tirez vous de ce confinement dans votre entreprise?

Le confinement a permis de voir le caractère indispensable des réseaux numériques. Nous avons eu l'école à la maison, les téléconsultations, les commandes en ligne, les apéros visio, le télétravail. Tout ceci a généré une croissance du trafic qui est énorme. Par exemple, nous avons eu le trafic voix sur mobile qui a explosé. Il a été multiplié par trois. Nous avons eu le télétravail qui a été multiplié par dix. La visioconférence a été multipliée par deux et le trafic des services comme What'app a été multiplié par cinq. Et malgré eux, les réseaux ont bien tenu, car les réseaux étaient parfaitement adaptés pour absorber ces pics de charge. Et en matière d'enseignement aussi, nous avons pu voir que 35 % des actes en ligne ont progressé, c'est à dire que maintenant, nous avons à peu près 57% de nos clients qui font des actes en ligne, que ce soit des actes de gestion ou des actes commerciaux.

Il faut prendre rendez-vous pour accéder aux boutiques orange pour éviter les files d'attente

Comment se passe la reprise d'activité depuis le 11 mai ?

Dès le 11 mai, nous avons ouvert toutes nos boutiques en Languedoc-Roussillon, il y en a 20 au total. Pour cela, nous avons mis en place un dispositif de prise de rendez vous en ligne sur orange.fr afin d'éviter à nos clients d'être dans des files d'attente et de sécuriser nos clients et nos salariés.