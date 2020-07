Devenir parent ne s'improvise pas, et un peu d'aide et conseils en la matière est toujours la bienvenue.

La Relance éco : Cigogne et Compagnie accompagne les parents et les enfants

Nadia Gélisse a 37 ans lorsqu'elle fonde Cigogne et Compagnie, une agence de conseil en parentalité et accompagnements à l’attention des familles pour proposer un soutien personnalisé et bienveillant.

De la grossesse aux 6 ans de l'enfant, elle accompagne, réponds à toutes les questions sans jugement, sans commentaires, de manière professionnelle.

Doutes et interrogations sont le quotidien de nombreux parents et Nadia Gélisse accompagne et répond aux interrogations des parents et futurs parents.