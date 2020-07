La relance éco : à Vézelay, la Cité de la Voix chamboule sa programmation estivale

Elle a rouvert ses portes au public le 20 juin : la Cité de la Voix à Vézelay reprend doucement son activité après trois mois de fermeture. Avec un festival de Rencontres Musicales en août annulé, la direction a dû réorganiser la programmation.

Adaptation aux contraintes sanitaires

"Quand on a vu que le festival ne pouvait pas être organisé comme nous l'avions imaginé initialement, on a préféré repenser une programmation autour de jeunes ensembles instrumentaux , en trio ou quatuor, explique le directeur François Delagoutte. L'objectif est de pouvoir prendre part à la saison touristique ", malgré les contraintes sanitaires. L'an dernier, 6.500 visiteurs étaient venus sur quatre jours, dont 1.000 pour les concerts à l'intérieur de la basilique sainte Marie-Madeleine.

Des concerts gratuits en plein air, "Les Impromptus" sont maintenus cette année dans le jardin de la Cité de la Voix avec un nombre de places limité, du 11 juillet au 15 août. L'accueil d'ensembles musicaux en résidence a aussi été relancé depuis la fin du confinement, "pour permettre aux musiciens de venir travailler et d'utiliser le lieu pour la création", indique François Delagoutte.

C'est notre rôle fondamental, la maison existe car elle offre aux artistes les conditions pour travailler.

Des recettes en moins... comme des dépenses !

La structure qui est largement financée par les subventions publiques, a de quoi faire face financièrement, mais la crise sanitaire l'a tout de même impactée. Le 1,6 million d'euros de budget annuel pourrait être modifié au vu des circonstances. "On a aussi dû indemniser des artistes en payant le reste à charge de leur chômage partiel pour qu'ils puissent traverser cette période dans les meilleures conditions", précise François Delagoutte.

L'annulation du festival signifie "des rentrées d'argent en moins, puisque _la billetterie compense un tiers du budget d'habitude_, explique François Delagoutte. Cependant, on a aussi des dépenses en moins , comme le logement des artistes". "Entre la reprogrammation d'un certain nombre de projets cet été dans la région et la perte de recettes, on sera dans un cadre financier à peu près équilibré ", assure le directeur de la Cité de la Voix.

