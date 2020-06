La relance éco : comment le guide du Petit Futé s'est adapté pour affronter la crise

Comme de nombreuses entreprises en France pendant la crise sanitaire le guide du Petit Futé a souffert : librairies, lieux touristiques, restaurants, espaces culturel fermés mais il s'est adapté et a sorti un guide "100 km autour...". Une façon de s'adapter aux règles du déconfinement.

Même si l'envie de nous évader pendant le confinement et de plonger le nez dans un guide touristique ne manquait pas, les règles pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont quelque peu contraint le Petit Futé. Le célèbre guide s'est peu vendu notamment parce que les commerces et librairies étaient fermés mais aussi parce que les voyages et déplacements étaient interdits. Dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ce sont 250 000 exemplaires du guide qui sont vendus chaque années. La crise va laisser des traces explique sont directeur, Jean-Paul Labourdette.

Nous avons été très fortement impactés puisqu'une bonne partie de nos guides sont consacrés aux pays du monde sur tous les continents. Malheureusement les voyages à l'international sont réduits à néant. Nous aurons sans doute une perte de chiffre d'affaires de 50% sauf si on constate une embellie pour cet été pour l'arrière saison - Jean-Paul Labourdette

Pendant cette période des mesures de chômage partiel ont été mises en place pour une vingtaine de salariés et le Petit Futé a bénéficié d'aides de l'Etat. Aujourd'hui comme l'activité reprend progressivement et les mesures liées à l'épidémie donnent de l'espoir au Petit Futé.

Autant au début de la crise les mauvaises nouvelles s'accumulaient jour après jour là on voit très clairement des éclaircies dans le ciel en matière de tourisme. Les frontières en Europe s'ouvrent progressivement. Nous attendons avec impatience l'ouverture des cafés et restaurants demain.

Une guide numérique spécial "100 km autour de..."

Au moment du déconfinement le Petit Futé s'est adapté et a lancé une mini-collection de guides numériques gratuits « 100 km autour de… ». Douze titres, 12 villes de France (Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse) avec, pour chacun, une sélection d’idées et de bons plans, testés et approuvés par ses auteurs. Le guide espère désormais attirer ses lecteurs avec toutes ses versions qui concernent les destinations en France puisque les vacances 2020 s'annoncent très "françaises".