La relance éco : comment repartent les ventes de voitures à Dijon ?

Dans "La relance éco", on se demande tous les jours sur France Bleu Bourgogne comment repart l'économie à Dijon et en Côte-d'Or après deux mois d'arrêt et de confinement. Focus ce vendredi 15 mai sur les ventes de voitures. Quelques jours après le début du déconfinement progressif, les clients se sont-ils pressés pour changer de voiture ? Les réponses d'Antoine Moureau, responsable des ventes chez un concessionnaire dijonnais.

Est-ce que vous avez autant de clients dans votre concession, autant de fréquentation qu'avant le confinement ?

On ne peut pas dire qu'on soit revenu à la normale. On est plutôt sur une phase où on est à 50% de ce qu'on devrait avoir en temps normal.

On entend beaucoup qu'après deux mois d'arrêt, les concessionnaires doivent écouler leurs stocks, et qu'il y a de bonnes affaires. C'est vrai ?

Ce n'est pas forcément la réalité. Les stocks, ce sont notamment les véhicules que nous avons pour des clients qui doivent en prendre livraison, pendant deux mois ils n'ont pas pu venir les chercher. Aujourd'hui, on s'attèle à les livrer. En stock "purement disponible" on n'a pas énormément de quantité pour des livraisons immédiates.

Ce que vous avez perdu pendant ces deux mois de confinement peut quand même se rattraper dans les prochains mois ?

Mon point de vue c'est que ce qu'il s'est déroulé est une catastrophe économique. Côté garage, on aura quand même du travail avec des reports, pour la partie après-vente notamment, des gens qui doivent faire leur contrôle-technique ou leur révision, ils ont toujours ce besoin. Par contre, pour la partie vente, en neuf ou en occasions, on va subir de très lourdes pertes mêmes à moyen terme. De nombreuses personnes auront perdu leur emploi ou des ressources, avec beaucoup de situations dramatiques, et ça, on ne pourra revenir en arrière.

