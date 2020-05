La relance éco : comment se passe la réouverture du centre commercial B'EST à Farébersviller ?

“Les grands centres commerciaux de notre département peuvent rouvrir, il n’y a pas d’objection de ma part” déclarait lundi le préfet de la Moselle, Didier Martin, sur l'antenne de France Bleu Lorraine Nord. Mardi, dans la relance éco, zoom donc sur la réouverture de ces grands centres commerciaux de Moselle, notamment B'EST à Farébersviller. Comment cette réouverture se passe-t-elle ? Quelles mesures barrières sont mises en place ? Les réponses avec Barthélémy Jeanroch, son directeur.

Comment se passe la réouverture de B'EST ?

La reprise se passe plutôt très bien. Il faut dire que l'on a eu du temps pour se préparer. Nous avons rouvert dans un climat très sympathique, il y avait un peu plus de monde qu'un lundi normal, car les gens sont contents de pouvoir ressortir, mais cela restait très confortable pour respecter l'ensemble des règles que nous avons fixées. Nous n'imposons pas le port du masque à nos clients. On distribue du gel hydroalcoolique à tous les clients qui pénètrent dans le centre commercial. Sur la partie traitement des locaux, nous avons renforcé nos équipes de nettoyage, pour opérer une désinfection entre trois et cinq fois par jour, selon les différents équipements.

Comment allez-vous gérer le flux des visiteurs ?

Le regroupement des différents centres commerciaux en France nous demande de prévoir une personne pour 10 m². On a donc fait des calculs par rapport à la surface de B'EST, et on s'est rendu compte que ce chiffre nous l'atteignions seulement dans des périodes très chargées comme Pâques ou Noël, cela ne sera donc pas le cas maintenant dans ce contexte. Dans tous les cas, nous sommes équipés de système de comptage aux portes, ce qui nous permet de contrôler le nombre de visiteurs, et filtrer en cas de besoin.

Les visiteurs sont-ils rassurés ?

La clé, c'est la transparence. Tant pour les visiteurs que pour les salariés qui travaillent dans le centre commercial. L'objectif c'est d'expliquer ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi. On a besoin de rassurer nos clients sur le fait qu'ils peuvent venir ici. Samedi dernier, par exemple, nous avons organisé un live sur les réseaux sociaux qui a permis aux clients de nous poser les questions qu'ils voulaient.

