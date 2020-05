"La relance éco": comment une entreprise de transport bordelaise s'investit dans la fabrication de masques

Alors que la période de confinement a bloqué le secteur du transport collectif, le groupe Bacqueyrisses a trouvé les moyens de s'adapter à la situation. Rapidité et efficacité ont été au rendez-vous de ce défi.

Bacqueyrisses, c'est une entreprise familiale créée en 1925 à Bordeaux, dont le coeur de métier est la vente et la location d'autocars et d'autobus scolaires et interurbains, neufs et d'occasion. Au fil des décennies, elle s'est diversifiée dans la réparation, la maintenance, le négoce de pièces de rechange pour ce type de véhicules.

La sellerie, le maillon qui relie le transport à la confection de masques

Ses insallations de Bruges abritent aussi un atelier de sellerie, c'est-à-dire la fabrication de revêtements cuir et tissus des sièges. Le groupe Bacqueyrisses travaille notamment pour les tramways du Réseau TBM ( Trams et Bus de la Métrople) et d'autres réseaux de transports de grandes villes.

Une compétence que le patron Jean Bacqueyrisses, et son équipe, ont décidé de mettre au service de l'appel d'offres lancé par Bordeaux Métropole au coeur de la crise sanitaire. L'entreprise a embauché 15 intérimaires spécialisés dans ce genre de travail et fait venir 11 machines à coudre industrielles.

Résultat de cette reconversion à grande vitesse: 50 000 masques confectionnés en quelques semaines. Un défi technique relevé autant qu'une belle aventure humaine, selon Jean Bacqueyrisses.

Le groupe Bacqueyrisses emploie 115 salariés, dont un peu plus de la moitié à Bruges.

