La relance éco : Coup dur pour les discothèques qui ne pourront pas rouvrir avant septembre

Pas d'ouverture des discothèques cet été : Le gouvernement n'autorise pas les établissements de nuit à accueillir du public avant septembre au moins. Une douche froide pour les professionnels du secteur qui espéraient une réouverture au 1er juillet comme Christophe Coulombel le patron du Red Line, située dans la zone des Clairions à Auxerre.

-Vous avez repris l'établissement un mois tout juste avant le début du confinement, le 14 février pour la Saint Valentin. Votre rêve d'ouvrir une discothèque à un peu viré au cauchemar?

Oui, j'ai du fermer après seulement un mois d'activité. Je venais d'investir tout mon argent personnel et aujourd'hui les loyers et les charges fixes tombent toujours. J'ai eu très récemment un prêt garanti par l'Etat mais il n'a été calculé que pour tenir jusqu'à juillet alors que le gouvernement propose au mieux une ouverture en septembre. Il y a donc là encore, un manque à gagner et un trou financier important.

-Pensez-vous que "le gouvernement signe l'arrêt de mort des discothèques" comme l'a déclaré l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie?

Je partage complétement cet avis. Je trouve anormal que des rassemblements aient eu lieu pour la fête de la Musique notamment dans les grandes villes alors que nous nous ne pouvons pas recevoir de public. J'ai le sentiment que l'on nous vole notre métier alors que nous savons justement accueillir du monde. Nous avons des mesures de sécurité et sanitaire adaptées mais nous ne sommes pas écoutés ou en tout cas, pas entendus.

-Comment envisagez-vous l'avenir?

Si je tiens jusqu'à septembre cela devrait aller. Aujourd'hui, je me retrouve endetté pour un événement que je subis comme tout le monde et maintenant on nous fait une mauvaise publicité. Le Red Line emploie un portier à temps plein, et quatre petits contrats de dix heures. Les établissements dit festifs, musicaux et nocturnes en France compte 200 000 emplois dont la moitié indirects et représente à peu près de 2 milliards chiffre d'affaires.

______________________________________________

