"La relance éco" : au Mans, Créatech - les ateliers divise les open spaces

Malgré le déconfinement, le télétravail est encore largement en place pour les postes où c'est possible, dans des conditions plus ou moins confortables pour les salariés. Pour leur permettre de revenir, les entreprises réaménagent les espaces de travail. "Elles gèrent l'urgence et s'organisent pour permettre un retour dans des délais très courts" souligne Karine Chiron. Elle dirige Créatech - les ateliers, en zone nord du Mans.

"Nous travaillons avec des centres d'appels, des entreprises qui ont des plateaux de bureaux... nous faisions déjà des séparations avant la crise sanitaire mais c'était plutôt pour améliorer l'acoustique."

La pénurie de plexiglass menace

Cette jeune entreprise, créée il y a moins d'un an, s'est équipée en début d'année d'une machine de découpage-fraisage qui lui permet de proposer du sur-mesure. Pendant le confinement, elle a refait son catalogue pour intégrer des séparations de bureaux transparentes ou encore des autocollants indiquant les distances.

"Nous avons une énorme demande pour le plexiglas. Comme c'est le cas partout en France, c'est parfois difficile de s'approvisionner. Heureusement nous avons prévu du stock. Nous sommes en mesure de livrer sous deux jours".

