La relance éco : le Crémant d'Alsace retrouve des couleurs

Le Crémant d'Alsace sort de la crise. Après les mois de confinement, les ventes du vin effervescent ont repris de plus belle en juin, alors que les vendanges débutent ce lundi 24 juin.

Ce lundi 24 août débutent officiellement les vendanges pour Crémant d'Alsace. Elles se poursuivront avec les vins tranquilles le 3 septembre. Le Crémant d'Alsace n'a pas échappé à la crise, mais s'en sort mieux que son concurrent champenois.

L'année 2019 avait été une année record pour le Crémant d'Alsace, avec plus de 35 millions de bouteilles vendues. Du jamais vu depuis la création de l'AOC en 1976. Cette année 2020, il a fallu revoir les ambitions à la baisse à cause du Covid et de la crise économique. Les ventes ont chuté de 16% au premier trimestre. C'est beaucoup, mais moins que le Champagne dont les ventes se sont effondrées de 30%.

Reprise des ventes depuis juin

Depuis le mois de juin l'embellie est réelle. "Pour ce seul mois, nous avons vendu 5% de volume de plus qu'en 2019" se réjouit Olivier Sohler, directeur du syndicat des producteurs de Crémant d'Alsace. "Les signes d'espoirs sont là, et la fin d'année sera décisive".

Le millésime 2020 s'annonce "d'une grande qualité, tant les vendanges sont précoces". Seule l'année 2003 était plus précoce. Cette année, les vendanges sont évidemment marquées par un protocole sanitaire drastique à appliquer avec notamment le masque obligatoire pour les vendangeurs.

