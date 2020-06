La relance éco : une reprise d'activité mi-juillet pour CroisiEurope

Après la période de confinement, nous allons donc pouvoir partir en vacances cet été, à plus de 100 kilomètres de chez nous. Et pourquoi pas en croisière. L'entreprise strasbourgeoise CroisiEurope relance son activité.

Les boutiques de CroisiEurope ont rouvert le 11 mai, mais la cinquantaine de bateaux est toujours à quai. "Nous espérons une reprise de l'activité à partir de mi-juillet", explique Lucas Schmitter, l'un des dirigeants de CroisiEurope, l'entreprise familiale, numéro un européen du tourisme fluvial, avec plus de 200.000 passagers par an. L'arrêt soudain de l'activité aura "un impact conséquent cette année", reconnaît le directeur e-commerce, mais "les aides du gouvernement nous ont bien aidé et aucun partenaire financier ne nous a laissé tomber".

Protocole sanitaire et offres commerciales pour faire attirer les amateurs de croisière

Depuis les premiers jours du déconfinement, "nous avons de plus en plus de demandes et un retour progressif des réservations". Il faut dire que CroisEurope a mis en place "des offres commerciales relativement intéressante". La reprise de l'activité à partir de mi-juillet se fera d'abord en France et à proximité sur le Danube et le Rhin. Pour le reste, le croisiériste précise être "encore dans l'attente de précisions du gouvernement", notamment sur l'ouverture des frontières hors Union européenne.

Les bateaux de croisière sont des espaces confinés qui pourraient refroidir les clients avec l'épidémie de coronavirus, mais Lucas Schmitter est rassurant : "La croisière fluviale n'a rien à voir avec la croisière maritime". La capacité d'accueil des bateaux est réduite (134 personnes maximum), et l'espace pour chacun est plus important. "Nous avons mis en place un protocole sanitaire d'ampleur, nos clients ont confiance en nous".