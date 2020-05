La relance éco : cryothérapie à Bezannes, un petit coup de froid qui fait du bien

Chaque matin à 7h15, France Bleu Champagne-Ardenne vous propose "La Relance éco", Un coup de projecteur sur nos entreprises locales à l'heure du déconfinement dans la Marne et les Ardennes. Ce matin, la réouverture de Cryotera, pôle de cryothérapie à Bezannes après deux mois de fermeture.

Le centre est basé à Bezannes, près de Reims dans la Marne. Deux mois de fermeture et un redémarrage le 11 ami au premier jour du déconfinement. Sa spécialité : le froid, le très froid, la cryothérapie. Une technologie qui a des vertus de récupération physique et mentale et qui consiste à exposer le corps ou une partie du corps à de l'air froid pulsé, pouvant atteindre -150 degrés. Soins esthétiques, récupération pour les sportifs, Bastien Bouchet, le co-fondateur de Cryotera a décidé d'offrir une séance gratuite aux soignants qui étaient en première ligne, sur le terrain, pendant ces deux mois de confinement. contact@cryotera.fr

L'interview de Bastien Bouchet, le co-fondateur de Cryothera au micro d'Alexandre Audabram Copier

