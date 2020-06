La relance éco : "Faire rire un public réduit et masqué", le défi de L'Espace K à Strasbourg

L'annonce du Premier ministre de rouvrir dès le 2 juin les salles de spectacles a été une vraie surprise pour Jean-Luc Falbriard, le directeur artistique de L'Espace K à Strasbourg. Depuis la mi-mars quatre spectacles ont été reportés à la saison prochaine, trois autres annulés, l'humoriste et son équipe avaient fait une croix sur la saison et pensaient reprendre en septembre : "_Nous n'avions pas imaginé reprendre quelque chose en juin ou même cet été_. On se préparait pour septembre ou même plus tard".

Passée la surprise, Jean-Luc Falbriard réfléchit à "faire revenir des spectateurs d'ici fin juin comme un test pour la rentrée". L'humoriste voudrait tester son personnage de l'espace "Le capitaine Sprütz" pour "voir comment on peut accueillir des spectateurs avec les conditions sanitaires nécessaires".

Jouer devant un public réduit et masqué

Ce sont ces conditions sanitaires qui inquiète Jean-Luc Falbriard. Pour lui "jouer devant un parterre de gens masqués, éloignés les uns des autres, ce n'est pas l'essence du spectacle vivant". Le capitaine Sprütz s'interroge sur l'ambiance qu'il peut y avoir dans salle aussi clairsemée. "Il faut préparer les artistes à ce choc".

Côté finances, Jean-Luc Fabriard rappelle que des structures comme la sienne sont "tributaires du public et donc de la billetterie". Selon lui, "la seule formule économique tenable, ce serait de ne rien faire du tout et ça nous semble aussi compliqué, donc _on va prendre ce risque_, épaulés par la ville de Strasbourg". L'Espace K peut accueillir 190 personnes, avec les normes sanitaires, ils ne seront plus que 45.