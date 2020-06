"La relance éco": dans l'agglo du Mans, Le Fenouil Biocoop reprend son rythme habituel

Presque comme avant. Depuis le 11 mai 2020, les cinq magasins du Fenouil Biocoop ont repris leurs horaires habituels dans l'agglomération du Mans. Comme tous les commerces alimentaires, ils étaient restés ouverts pendant le confinement mais avec une amplitude moindre. "Nous avons noté un recul de la fréquentation d'environ 30% - 35%", souligne Frédérique Carlier, directrice générale de la coopérative. Mais dans le même temps "le panier moyen - c'est à dire la valeur des courses - a grimpé de 50% à 60%". Ces deux derniers mois, à l'image de tous les Français, les Sarthois confinés ont beaucoup plus cuisiné que d'habitude. "Les ventes de farine et de levure" ont, par exemple, "fortement augmenté", constate Frédérique Carlier.

De nouvelles habitudes de consommation

Alors tendance éphémère ou durable? "Peut-être que durant la crise, les gens ont pris conscience que cuisiner n'était pas si compliqué", avance la directrice générale du Fenouil Bioccop. "Que les clients se tournent vers les produits locaux, les fruits et les légumes bruts était déjà une tendance. Reste à savoir si cela va durer une fois que les cantines d'entreprise et les restaurants auront rouvert", nuance Frédérique Carlier.

Prudence pour les produits en vrac

Dans les cinq magasins du Fenouil Biocoop, comme dans tous les commerces, les clients doivent porter un masque. La vente de produits en vrac - qui est l'une des marque de fabrique de la coopérative - est soumise à des règles d'hygiène assez strictes. "Il n'est plus possible de venir avec son propre contenant", indique Frédérique Carlier, la directrice générale. "Nous avons toujours nos sachets krafts à disposition des clients", indique-t-elle. La responsable le reconnaît : "le vrac est l'un des rayons les plus compliqués à gérer".

Le drive monte en puissance

L'autre tendance observée par la coopérative sarthoise depuis le début de la crise sanitaire est l'intérêt croissant pour le drive, c'est à dire le retrait des courses préalablement commandées sur Internet. "C'est un service que nous avions déjà initié dans notre magasin Atlantides", rappelle la directrice générale du Fenouil Biocoop. "Compte tenu de l'augmentation de la demande, nous avons ouvert en urgence le drive dans notre magasin de Sargé", explique-t-elle. "Le clic and collect perdure dans ces deux magasins", résume Frédérique Carlier.

