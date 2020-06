"La relance éco" : dans l'Eure, les Combi Volkswagen de Bruno Verscheure sont sur la route de la reprise

Depuis le début du déconfinement, le téléphone n'arrête pas de sonner chez Bruno Verscheure. "J'étais très pessimiste pendant un moment, mais là c'est vrai qu'il y a réellement une demande", se réjouit le patron d'Only-Combi, installé à Armentières-sur-Avre (Eure).

Pendant le confinement, tout ou presque s'est arrêté pour cette entreprise qui propose de louer des Combi Volkswagen, dont l'un des plus anciens date de 1962. "C'était l'arrêt total pour tout ce qui était locations de mariages, locations de week-end et tout ce qui était événementiel", raconte Bruno Verscheure, invité de France Bleu Normandie ce mercredi.

Bruno Verscheure a tout de même profité de cette période pour faire de l'entretien et pour acheter de nouveaux véhicule, parfois à l'étranger. Mais l'activité principale a donc repris, notamment grâce au retour des touristes dans la région : "J'ai une grosse demande pour les mois de juillet et août, poursuit Bruno Verscheure. Peut-être que les gens ont pris conscience que l'on va toujours au bout du monde, mais que l'on peut passer de bonnes vacances près de chez soi. Et puis le Combi c'est un peu l'idéal : on est tout seul dans le fond d'un chemin, on n'est pas dans les bains de foule. Je pense que ça correspond très bien à la situation actuelle."

