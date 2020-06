La relance éco : dans l'Hérault, la Poste élargit progressivement ses plages horaires d'ouverture

Pendant les huit semaines de confinement, la Poste a dû tourner au ralenti. "Au début de la crise les contraintes étaient très importantes, reconnait Serge Bonnafous, le chargé de la communication pour le Languedoc-Roussillon. mais l'idée c'était d'avoir une proximité maximale pour l'ensemble des citoyens."

Depuis, les contraintes ont été assouplies donc c'est plus simple mais Serge Bonnafous tient à rappeler que "la Poste est restée ouverte pendant cette période de crise sanitaire, ce qui n'a pas été le cas de tous les services dits publics. Nous avons bien réussi d'ailleurs à donner les prestations sociales en mars, avril et mai, chose qui était vraiment très compliquée vu les circonstances."

A une exception près, tous les bureaux sont ouverts

Sur les 147 bureaux de poste du département, 146 sont maintenant ouverts. Celui qui est fermé, c'est celui de Béziers-Grangettes pour cause de travaux. Mais, malgré le confinement, dans beaucoup de communes comme Villeneuve-lès-Maguelone par exemple, ou encore Saint-Jean-de-Védas, pour ne citer qu'elles, les horaires d'ouverture sont encore très réduits. "La crise sanitaire n'est pas terminée, on est encore dedans. Un certain nombre de postiers- parce que la Poste, ce sont des hommes et des femmes- sont bloqués parce qu'ils doivent garder leurs enfants ou autre. Ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'il y a une progressivité, les choses se font petit à petit par rapport aux horaires d'ouverture."

10% des salariés n'ont pas repris le travail

Aujourd'hui, tout le monde n'a pas repris le travail. Au plus fort de la crise, il manquait 20 à 25% des salariés, actuellement il en manque environ 10%. "Des personnes qui ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école, notamment. 10%, c'est à la fois peu et beaucoup."

A partir du 1er juillet, les plages horaires d'ouverture des bureaux seront élargies. Là où c'est ouvert une ou deux demies-journées par semaine, ça passera à quatre. De plus, exceptionnellement cet été, tous les bureaux de poste vont rester ouverts. Habituellement en période estivale, c'est plutôt le contraire qui se produit avec "des bureaux qui sont fermés ou dont les horaires sont adaptés".

Dispositif renforcé pendant l'été

Quant aux points de contact, chez les commerçants ou les agences postales communales, aujourd'hui ils sont tous ouverts. Et là encore cet été, il devrait y en avoir deux ou trois de plus dans le département.