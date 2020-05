"La Relance Éco" : dans l'Indre, la fédération du bâtiment et l'OPAC relancent ensemble la construction

Le monde d'Après le bâtiment y est déjà ! Dans l'Indre Si certains chantiers ont repris depuis le déconfinement ils se déroulent dans des conditions bien différentes de celles d'avant la pandémie avec notamment d'importantes contraintes sanitaires. "Le port du masque la mise à disposition de gels de dissolutions, la multiplication de bases de vie, l'accès des points d'eau plus nombreux sur les chantiers ou encore l'identification des outils par des codes couleurs pour éviter de les échanger et en cas d'échange une désinfection" explique, Florent Rouet secrétaire général de la fédération du Bâtiment de l'Indre. Ces mesures nécessaires mais fastidieuses entrainent des pertes de temps et donc d'argent sur les chantier. C'est un problème à la fois pour les entreprises du batîment dont les marges diminuent, un problème aussi pour les maîtres d'ouvrage qui voient leur facture augmenter en raison de l'allongment de la durée des travaux et peuvent s'irriter.

Des protocoles sanitaires et financiers établis conjointement

C'est autant pour bien encadrer et définir les mesures de protection des personnels que pour éviter les conflits entre professionnels et donneurs d'ordre que la fédération du batiment, l'OPAC 36 (un des principaux maîtres sd'ouvrage de l'Indre) et les services de l'Etat se sont mis à travailler conjointement dès le début du confinement pour bien définir les règles d'usage sur les chantiers. Le résultat une charte signée hier entre les dirigeants de la FFB 36 et ceux du bailleur social OPAC 36. "C'est très important, explique Pascal Ducrot, président de la FFB 36, on se met d'accord sur les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour redémarrer les travaux et surtout on prend conscience chacune des parties qu'on a tous des contraitnes qu'elles soient financières , administratives ou autres et qu'il faut absoluement qu'on les identifie pour voir comment se les répartir et travailler sereinement"

l'OPAC 36 maintient son volume d'investissements

Avec cette charte, l'OPAC 36 qui investit en moyenne 20 millions d'euros dans des chantiers de contruction chaque année, envoie aussi un message rassurant aux entreprises "Plus de 80% des gens qui travaillent pour nous sont des gens du département, précise la présidente de l'OPAC 36 Chantal Monjoint, il est donc important d'établir des règles et ne pas pénaliser nos entreprises".

Et cette charte ne s'occupe pas que des chantiers en cours et signés avant le confinement. D'autres sont déjà à l'étude et les niveaux d'investissement seront maintenus, _"Nous allons poursuivre nos investissements, des chantiers vont être ouverts à partir de juin et septembre"_dévoile Pascal Longein, ça va nous obliger peut-être à rééchelonner nos investissement en 2021 mais on veut continuer sur un ryhtme soutenu" précise le directeur de l'OPAC 36 qui aimerait grâce à cette politique de relance créer un cercle vertueux de retour de confiance des grands investisseurs de l'immobilier du public comme du privé.