La relance éco : dans l'Yonne, Eurolack passe de la fabrication de peintures à celle de gel hydroalcoolique

Ils fabriquaient de la peinture industrielle et des résines de sols.Les voilà qui produisent à présent du gel hydroalcoolique ! La société Eurolack, à St-Valérien dans le Gâtinais, a mis les bouchées doubles pour répondre à la demande

Sylvain Madoire est le gérant de la société Eurolack basée à Saint-Valérien dans le Gatinais. Depuis deux mois ,l'entreprise qui fabrique des peintures industrielles a adapté son activité.

-Comment passe -t-on de la fabrication de peinture au gel hydroalcoolique ?

Ce sont les élus locaux qui sont venus nous voir à cause de la pénurie. Nous nous sommes renseignés sur internet, avons fait venir les matières premières et isolé une partie de notre production. Au départ nous avons produit une centaine de litres. Et maintenant notre produit est validé auprès de l'OMS ! Nous fabriquons jusqu'à 50 000 litres de gel par semaine.

-comment l'entreprise s'est adaptée pour cette nouvelle production?

Il a fallu s'organiser et isoler une partie de notre atelier : d'un coté la peinture , de l'autre le gel hydroalcoolique. Il a fallu aussi trouver les matières premières. Heureusement nous avons pu compter sur nos fournisseurs habituels qui nous ont aidé. Notamment pour trouver de l'éthanol, un élément indispensable pour la fabrication de gel mais qui était pris d'assaut partout.

-la production de gel va-t-elle continuer?

Oui, On livre nous-mêmes des artisans de l'Yonne par exemple, ou de gros conditionneurs, il y en a un dans le Nord du département qui fait appel à nous. J'ai même dû recruter une personne, on est six désormais. . Nous continuerons de fabriquer du gel tant qu'il y aura de la demande.

.Qu'est-ce que vous retenez de cette période très compliquée, si vous devez faire le bilan à Eurolack ?

Un fort engagement de l'équipe et cela a permis de faire autre chose et d' apporter un soutien à la population

Sylvain Madoire gérant d'Eurolack à Saint-Valérien Copier

France Bleu Auxerre est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Du lundi au vendredi à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?