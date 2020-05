La relance éco : dans l'Yonne, le chantier médiéval de Guédelon prépare sa réouverture mi juin

La construction du château de Guédelon a débuté en 1997 à Treigny . On utilise exclusivement les techniques et les matériaux du XIIIiéme siècle.

Le chantier médiéval de Guédelon en Puisaye attire chaque année plus de 300 000 visiteurs dont 50 000 scolaires. Il débute normalement sa saison aux vacances d'avril mais cette année en raison de la crise du covid-19, sa directrice, Maryline Martin, attend le feu pour démarrer la saison .

On attendait cette décision avec impatience car pour une économie aussi importante pour la Bourgogne que le tourisme on souhaitait évidemment une réponse et un accompagnement du gouvernement . Et avec 18 milliards d'euros engagés dans ce secteur primordial, c'est à mon avis, la première fois qu'on choisi l'humain plutôt que l’économie. Car le tourisme regroupe des établissements de toutes les tailles, hôtels, gîtes, camping , petits restaurants ou chambres d'hôtes jusqu'à des structures comme Guédelon qui emploie 120 personnes.

-Est-ce que vous savez déjà quand vous allez pouvoir rouvrir ?

Les futurs visiteurs de Guédelon doivent pouvoir venir en toute confiance. Nous y travaillons d'arrache pied avec la préfecture de l'Yonne et la région pour qu'on puisse ouvrir au plus tôt. Mes équipes réfléchissent par exemple, à la mise en place d'un sens de circulation pour les visiteurs, la distribution de gel hydro-alcoolique, à la mise en place de davantage de points accessibles au public. Nous travaillons sur ce protocole sanitaire pour pouvoir rouvrir au plus tôt. On attend d'ailleurs la date du 25 mai avec impatience. Nous espérons aussi que le département de l'Yonne repasse au vert. Si tous les indicateurs sont bons ,Guédelon ouvrira avant le 15 juin.

-Est-ce que ça sera suffisant pour sauver cette saison - Est-ce que cette crise peut mettre en péril l'avenir économique de Guédelon ?

le chantier de Guédelon n'est pas du tout menacé économiquement car il y a un soutien de l'Etat important pour les métiers du tourisme mais aussi de la région et des banques.

Le confinement a été annoncé une semaine après le retour des ouvriers sur le chantier. Nous avons donc été obligés de les mettre en chômage partiel. Mais ce confinement à aussi été l'occasion de s'interroger et de voir les choses différemment . Avec mon équipe, nous avons aussi repensé Guédelon autrement. On a tendance a vivre sur nos acquis et là, le coronavrius nous remet en cause.

