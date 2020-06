La relance éco : les auto-écoles dans la Loire, ça roule mais ça bouchonne déjà pour le permis

Les écoles de conduite ont rouvert la semaine du 11 mai et elles ont déjà le pied sur l'accélérateur dans la Loire. Les plannings des auto-écoles stéphanoises de la rue Charles de Gaulle par exemple sont bien remplis... l'épreuve du permis, elle, a repris ce lundi 8 juin et c'est l'embouteillage.

"La relance éco", qui s'intéresse chaque jour à un acteur économique de notre région en cette période de déconfinement, est aujourd'hui aux côtés de la filière des auto-écoles. Elles ont rouvert il y a 1 mois et le secteur est déjà sur les chapeaux de roues.

La relance éco dans les auto-écoles de Saint-Etienne Copier

Surtout pour tous ceux qui piaffaient d'impatience de remettre la main sur le volant comme Margot. Elle avait passé une vingtaine d'heures de conduite à la mi-mars et après 2 mois sans conduire, il a fallu retrouver ses marques.

Les heures de conduite en plus, ça commence à revenir cher : ça va monter jusqu'à 500 euros de plus !

"La toute première heure, ça a été un peu dur, on a senti la reprise, le temps de se remettre en route parce que ce n'était pas encore non plus 100% instinctif. Mais petit à petit, c'est revenu assez vite. Maintenant, je suis vraiment en attente d'une date de permis : je conduis pour ne pas perdre la main mais bon, ça commence à revenir cher : ça va monter jusqu'à 500 euros de plus ! "

Un budget supplémentaire pour les élèves... et de l'argent bienvenu dans la caisse des patrons d'auto-écoles, comme Axel Arcis installé rue Charles de Gaulle. Le gérant de l'école Axl R Conduite a un planning plus que chargé, avec des amplitudes horaires de 14 heures.

7 heures le matin, 21 heures le soir : ça fait des bonnes journées mais il faut rattraper l'argent perdu !

"Il y a du monde, ça reprend bien pour les leçons de conduite. J'attaque plus tôt les matins vu que je suis tout seul et je finis plus tard le soir. Ce que je ne peux pas faire en leçons de conduite, je le rattrape soit tôt le matin à 7 heures soit jusqu'à 21 heures le soir. Ça fait des bonnes journées mais il faut rattraper l'argent perdu. Économiquement, on se maintient : ça repart donc c'est un peu plus positif que négatif et côté boulot, on est à fond !"

Même agenda pour Céline Blanc, la gérante de l'école de conduite de la préfecture. Les cours de code s'enchaînent ici à 6 élèves maximum, protocole sanitaire oblige. Et les heures de conduite défilent aussi, en respectant bien la désinfection et l'aération des voitures. Le problème, ce n'est pas le travail mais le manque de places pour passer le permis, épreuve qui a officiellement repris ce lundi 8 juin.

J'ai une vingtaine d'élèves de mars que je n'ai pas encore pu reprogrammer puisque je n'ai que six places la semaine prochaine !

"Pour le mois de juin, ce sont des options donc on se positionne sur des places d'examen mais on n'est pas sûr de les avoir puisqu'on est toutes les autres écoles de Saint-Etienne à se positionner dessus. Avant, pour passer l'examen du permis, on était à quinze jours, trois semaines d'attente. Là, j'ai une vingtaine d'élèves du mois de mars que je n'ai pas encore pu reprogrammer puisque je n'ai que six places la semaine prochaine. Donc j'ai ceux du mois de mars, ceux du mois d'avril, j'en ai 40 à 50 qui attendent !"

Et face à ce bouchon, le secteur attend des mesures concrètes comme le demande Jean-Yves Fougerard, Président dans la Loire de la branche auto-école au Conseil national des professions de l'automobile.

Une heure supplémentaire ferait deux examens par jour par inspecteur : ça pourrait bien débloquer la situation.

"Là, déjà qu'ils nous manquent 40% de places, vont se rajouter certainement les vacances des inspecteurs. Face à cette situation critique, on voudrait bien qu'il existe des examens supplémentaires. Une heure supplémentaire ferait deux examens par jour par inspecteur : ça pourrait bien débloquer la situation."

Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits dans une auto-école, ils devront s'armer de patience : ils pourraient ne passer l'épreuve pour avoir le précieux permis de conduire qu'en fin d'année...

________________________________________________

France Bleu Saint-Etienne Loire est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?