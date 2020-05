La relance éco : dans la Loire, les brasseries s'organisent pour écouler leurs stocks de bières

Le déconfinement a débuté ce 11 mai mais les bars et restaurants restent fermés. Victimes collatérales : les brasseries. Dans la Loire, la Brasserie de la Loire d'Anne-Laure Molle et la Brasserie Stéphanoise de Benjamin Valentin ne manquent pas d'idées pour écouler ce qu'elles peuvent de bières.

"La relance éco" est aujourd'hui aux côtés de la filière brassicole ligérienne, filière qui a beaucoup souffert dans le département mais aussi plus globalement en France : avec la fermeture des cafés, des bars, des restaurants et l'annulation de festivals, au moins 10 millions de litres de bières vont être détruits dans le pays selon l'association des Brasseurs de France. Des stocks invendus de bière donc mais dans la Loire, les brasseries artisanales et indépendantes ne manquent pas d'idées pour écouler ce qu'elles peuvent et s'organiser depuis le déconfinement.

La relance éco avec Anne-Laure Molle, gérante de la Brasserie de la Loire et Benjamin Valentin, gérant de la Brasserie Stéphanoise Copier

430 fûts de bières sont actuellement entassés à la Brasserie de la Loire, à Saint-Just-Saint-Rambert, et pour la patronne Anne-Laure Molle, une bonne partie risque d'être à jeter. Ces invendus, c'est l'obligation de se repenser, même après 17 ans d'existence, pour tenter de ne jamais revivre une situation pareille.

On va apporter des améliorations de production !" - Anne-Laure Molle, patronne de la Brasserie de la Loire

« On n'a jamais eu des fûts en stock puisqu'en fait ils partaient au fur et à mesure. Donc en fait, on va se pencher sur qu'est-ce qu'on fait en amont de l'enfûtage qui puisse prolonger le temps de vie de nos bières dans nos fûts. On va être obligé d'apporter des améliorations, c'est-à-dire que notre organisation, elle est très bonne. On va apporter des améliorations de production pour que nos fûts puissent, dans le temps, tenir plus longtemps ».

Repenser son système de production donc mais aussi ses circuits de vente. Avec autant de stock sur les bras, Anne-Laure Molle compte bien adapter sa saison pour trouver de nouveaux clients.

On peut profiter de cette année pour faire des propositions à la brasserie de visites et d'animations." - Anne-Laure Molle, patronne de la Brasserie de la Loire

« On peut profiter justement de cette année où les gens pourront peut-être moins partir loin en vacances, ils vont peut-être redécouvrir leur environnement local donc faire des propositions à la brasserie de visites, d'animations. Peut-être de proposer des moments plus proches et plus intimes avec nos clients qui seront là pendant la période des vacances, leur proposer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et que l'on avait peut-être pas eu le temps jusqu'à maintenant de leur proposer ».

Les brasseries plus petites semblent avoir un léger avantage : elles ont moins de stocks, donc moins d'invendus sur les bras. C'est le cas de la Brasserie Stéphanoise, installé vous l'aurez compris à Saint-Etienne. D'autant que comme le raconte son gérant Benjamin Valentin, le passage à la livraison pendant le confinement a été un plus.

La livraison nous a permis depuis le début du confinement d'écouler une dizaine de fûts ! " - Benjamin Valentin, gérant de la Brasserie Stéphanoise

« Depuis le début qu'on a commencé l'aventure, on est plutôt à flux tendu avec très peu de stocks. Ce qui nous permet de limiter les pertes puisque aujourd'hui, on a une cinquantaine de fûts en stock à la brasserie qui devraient pouvoir tenir jusqu'en septembre. En sachant qu'on a des gens qui sont confinés à plusieurs, des grosses colocs qui continuent de nous prendre quelques fûts, ça reste très annexe mais ça nous a permis depuis le début du confinement d'écouler une dizaine de fûts ».

La livraison a fait rentrer un peu de trésorerie. Mais c'est surtout le choix d'une clientèle large de cavistes, de magasins bio et d'épiceries qui permet à Benjamin Valentin et son équipe de maintenir 50% de leur chiffre d'affaire et c'est ce choix qu'il faudra poursuivre après la crise.

La leçon du coronavirus ? Avoir une clientèle diversifiée et conserver son indépendance ! " - Benjamin Valentin, gérant de la Brasserie Stéphanoise

« Moi, les leçons que je tirerai du coronavirus, c'est qu'il est important d'avoir une clientèle diversifiée et de conserver son indépendance, d'avoir une clientèle bouteille et une clientèle pression. Le fait d'avoir ces deux types de clientèle te permet de ne pas être dépendant de l'une ou de l'autre et de pouvoir faire face à des événements comme le Covid aujourd'hui. »

Deux gérants qui ont surtout en ligne de mire le 2 juin, date espérée pour la réouverture des bars et des restaurants, l'occasion pour eux de rattraper le temps perdu et le plaisir de retrouver leurs consommateurs.

France Bleu Saint-Etienne Loire est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?