La relance éco : dans la Loire, les Gîtes de France sollicités pour les retrouvailles post-confinement

Avec le déconfinement, et les restrictions encore en vigueur pour nos déplacements, notamment la limite des 100 kilomètres, les demandes de location sont reparties d’un coup auprès des Gîtes de France de la Loire. "C'est vrai qu'on est un département qui est relativement bien situé et qui a énormément de départements limitrophes, et on a beaucoup de gens qui recherchent à voir leur famille, qui habite de l'autre côté du département, donc on a des hébergements à la campagne qui attirent beaucoup", explique Carine Bertrand, la directrice des Gîtes de France dans la Loire.

Capacité limitée à dix personnes

Ces retrouvailles dans les gîtes ligériens ne dérogent pas à la règle qui limite tout rassemblement depuis le 11 mai : pas plus de dix personnes. Les gîtes dont la capacité est supérieure à 15 lits restent d'ailleurs fermés, précise Carine Bertrand. En revanche, pour les plus petites gîtes, la volonté est bien de relancer l'activité après les deux mois de confinement.

"Il y a _très peu de gérants qui ont décidé de ferme_r, mais par contre ils prennent plus de temps entre deux locations pour pouvoir remettre en état", ajoute la directrice des Gîtes de France dans la Loire. Plus de temps pour nettoyer le gîte de fond en comble, en attendant de connaître le protocole sanitaire sur lequel le réseau travaille actuellement à l'échelle nationale.

Reporter les séjours plutôt que les annuler

Certains gîtes ont fonctionné pendant le confinement, "ils ont offert l'hébergement à des personnels soignants et on a également travaillé un peu avec des gens qui venaient travailler sur le département et qui se logeaient en gîte", détaille Carine Bertrand. Mais de manière générale, l'activité a été limité pendant deux mois. Et comme dans d'autres départements, les Gîtes de France de la Loire invitent leurs clients à ne pas annuler leurs séjours, mais à les reporter.

