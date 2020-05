La relance éco dans la Manche : des masques... et des tricots chez Saint-James

Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, France Bleu Cotentin donne la parole aux acteurs de l'économie manchoise. L'occasion de s'apercevoir que de nombreuses entreprises ont su innover et limiter l'impact douloureux de la crise économique ces dernières semaines. Entretien avec le président du groupe Tricot Saint-James, Luc Lesénécal.

Quelles sont les conséquences sur l'activité de votre entreprise de ces deux mois de confinement?

Luc Lesénécal : Dès le 17 mars et le début du confinement nous avons fermé nos ateliers et nous sommes retrouvés avec plus de 200 salariés sur 300 au chômage partiel. Quant à nos points de vente dans le monde, plus de 95% se sont retrouvés fermés ce qui fait qu'à l'exception de quelques livraisons à destination de la Corée du Sud, nous n'avons eu aucun chiffre d'affaire lié à nos gammes traditionnelles.

Est-ce que cela a fragilisé votre entreprise?

LL : Mon métier c'est de trouver des solutions, et nous avons eu l'opportunité, la chance et la capacité d'adaptation pour fabriquer des masques. Nous les avons d'abord distribué à des soignants puis nous les avons commercialisé. Et même si nous avons fait appel au plan de prêts garantis par la BPE, cette activité nous a permis de créer un peu de trésorerie ce qui nous autorise à accorder des facilités de paiements à nos clients à qui nous livrons les stocks pour la reprise de leurs commerces car eux aussi sont dans une situation difficile.

Aujourd'hui, où en est la production?

LL : Nous sommes à environ 80% de la production sur nos chaînes de textile classique car sur nos 300 salariés environ 20% d'entre eux sont encore retenus à domicile pour de la garde d'enfants. Mais nous poursuivons aussi la fabrication de masques et nous avons créé un atelier spécifique pour cela avec 31 embauches. Nous poursuivrons cette activité tant qu'il y aura des besoins mais c'est compliqué de se projeter à long terme.

On dit que cette crise va changer la manière de consommer. Y croyez-vous et y voyez-vous une chance pour vous?

LL : Cela fait quelque temps déjà qu'il y a un mouvement de consommateurs qui souhaitent privilégier le fait local et je pense que cette crise va amplifier ce mouvement. Et puis les gens doivent se rendre compte que de nombreuses entreprises françaises ont su réagir, et se mobiliser durant cette crise pour prendre leur part dans l'effort contre l'épidémie. Je pense que ce serait un juste retour des choses que les consommateurs s'en souviennent, et soutiennent par leurs achats ces marques françaises et locales.