La relance éco dans la Manche : l'usine Orano La Hague a repris ses activités à 100%

L'activité ne s'est, en fait, jamais vraiment complètement arrêtée sur le site d'Orano La Hague. "_On a toujours eu une activité à 100% pour nos clients"précise Pascal Aubret le directeur du site Orano La Hague. Il y a eu des ateliers de réception de combustibles usés ou de vitrification qui ont toujours fonctionné "même si c'est vrai que certains ont quand même été arrêtés parce qu'il nous fallait protéger aussi nos salariés dits fragiles et ça a été notre priorité"ajoute Pascal Aubret. Le directeur du site Orano La Hague qui admet avoir dû s'organiser, alors que l'entreprise est pourtant habituée à la gestion de crise. Des protocoles sanitaires ont été mis en place pour respecter les gestes barrières : gel hydroalcoolique, masques..."mais aussi des points réguliers , quotidiens, hebdomadaires ont eu lieu pour être très réactifs aux éventuels changements de ces protocoles sanitaires_".

Un retour à 100% de ses activités

Orano La Hague est actuellement revenu à 100% de ses capacités. Les projets, le démantèlement...tout suit son cours. L'usine continue aussi son recrutement : "on a recruté 300 personnes depuis le début de l'année et on va continuer à ce rythme pour arriver à 600" poursuit Pascal Aubret.

Pascal Aubret, le directeur d'Orano La Hague © Radio France - Caroline Félix

Le télétravail : une solution d'avenir ?

300 personnes sur près de 3 000 salariés sur le site d'Orano La Hague sont toujours actuellement en télétravail mais cela ne change rien "on est bien à 100% de notre activité". Le télétravail était déjà en place chez Orano mais très peu sur le site et beaucoup sur le siège social. Mais la crise "a accéléré notre transformation à la fois managériale et digitale par exemple avant on faisait à peine 500 réuniosn skype dans une semaine et là on en est à 4 000 par jour ! Donc voilà ça nous ouvre des horizons ce qui pourrait permettre aussi à notre activité d'être attractif pour les jeunes qui veulent nous rejoindre. La vie reprend son cours !" conclue Pascal Aubret le directeur du site Orano La Hague.

