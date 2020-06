La relance éco dans la Manche : Les laboratoires Dielen misent sur le renouveau du secteur du bien-être

Les laboratoires Dielen à Cherbourg-en-Cotentin regardent vers l'avenir. Après le confinement, la société reprend une activité normale et mise sur le redémarrage du marché du bien-être. Entretien avec son fondateur, Antoine Noël.

Quel a été l'impact de la crise sur l'activité du laboratoire Dielen?

Antoine Noël : L'impact s'est fait ressentir très vite. D'abord sur le marché français. Nos compléments alimentaires sont distribués dans les pharmacies. Elles sont restées ouvertes mais la fréquentation a baissé et les clients venaient pour d'autres produits et ont délaissé tout ce qui est soins naturels. De la même manière, nos ventes ont aussi baissé à l'export sur nos marchés étrangers. Le chiffre d'affaire a baissé d'environ 30%.

Durant cette période de confinement, avez-vous continué de produire?

AN : Oui, nous avons réussi à maintenir une équipe de volontaires en production tout au long de ces mois particuliers. Ca nous a permis d'assurer nos commandes et d'éviter les ruptures de stocks. Nous avons eu recours au chômage partiel, mais de manière modérée, pour nos commerciaux. Mais nous avons aussi profité de cette période pour multiplier les formations.

Aujourd'hui l'activité reprend. Quand est-il chez Dielen?

AN : Ca repart bien, d'autant que l'on n'a pas arrêté notre travail de recherche et développement pendant ces dernier mois et l'on est même prochainement en capacité de proposer en pharmacie un nouveau complément de santé naturel pour améliorer le sommeil. C'est le fruit du travail poursuivi durant cette période. Par ailleurs, je pense que les pharmacies vont retrouver une clientèle à nouveau disponible et disposée à acheter des produits naturels.

Les laboratoires Dielen sont-ils fragilisés à la sortie de cette crise et êtes-vous obligés de réduire vos investissements?

AN : Il ne faut surtout pas freiner les investissements, notamment en matière de recherche. On va continuer, et on va aussi venir épauler les pharmacies pour relancer les ventes grâce à nos équipes de commerciaux pour donner des conseils pour orienter les ventes vers nos produits.

