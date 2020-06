La relance éco dans la Manche : les meuniers ont mis la main à la pâte

La minoterie Roupsard, c'est une institution dans le Cotentin. Le "Moulin du Ham" produit de la farine de pays que l'on retrouve dans différents magasins. Et durant le confinement, sa production a été très convoitée par la grande distribution qui s'est parfois retrouvée en rupture de stocks. Entretien avec Arnaud Roupsard.

L'activité de minotier a été soutenue durant le confinement!

Effectivement, de mi-mars à début juin, on a eu beaucoup de travail. Nous étions largement au dessus de la production classique. Notre organisation familiale et artisanale nous a permis de nous adapter en travaillant plus et nous avons pu répondre en partie à la hausse de la demande.

Avez-vous eu des commerçants qui se sont tournés vers vous alors qu'ils n'étaient pas vos clients?

Bien sûr. Toutes les grandes enseignes de la distribution nous ont contacté, alors que nous n'étions pas fournisseurs de tous ces magasins. Mais la notion de "consommation locale" les a incité à se tourner vers nous. D'autant que les industriels étaient pour certains à l'arrêt. Mais aujourd'hui on est revenu à des flux plus normaux pour nous, justement, depuis que les grands minotiers ont repris leur activité à plein régime. Mais nous avons quand même gardé quelques nouveaux clients.

Pensez-vous qu'à moyen terme, ce mouvement qui consiste à dire, "il faut consommer local", vous sera profitable?

Je pense car cela fait près de 20 ans que nous avons mis en place une démarche appelée "moisson du Cotentin", qui implique des agriculteurs du secteur. Je suis convaincu que des épisodes comme celui que nous venons de vivre devrait avoir des répercussions positives sur cette initiative.

