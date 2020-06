La relance éco dans la Manche : les pépinières attirent de nouveaux clients

Avec la fin du déconfinement, les entreprises en lien avec le jardinage retrouvent leurs clients. Et en cette fin de printemps, elles retrouvent un rythme d'activité soutenu. Exemple avec les dirigeants de la pépinière "Des racines et des Pelles", située à Saint-Jean-de-la-Rivière.

Après deux longs mois passés à entretenir leurs jardins, les Manchois ont terminé la période de confinement en manque de plantations et d'achats visant à agrémenter leurs extérieurs. Depuis le 11 mai dernier, les pépiniéristes de la Manche profitent de cet appétit pour le jardinage et retrouvent une forte fréquentation. Entretien avec Nicolas Lemarié, co-dirigeant avec Céline Debreuilly de la pépinière Des racines et des pelles, installée à Saint-Jean-de-la-Rivière.

Avez-vous pu travailler durant les deux mois qu'a duré le confinement?

Nicolas Lemarié : Nous étions obligés d'être dans les serres pour nous occuper des plantes en espérant pouvoir les vendre un jour, en revanche on a été fermés au public durant 3 semaines avant de mettre en place un système de vente en Drive pour écouler nos petits plans de légumes, ce qui était permis par le gouvernement. Ca n'avait pas beaucoup d'intérêt en terme de rentrée d'argent, mais c'était surtout pour retrouver le contact avec la clientèle et ne pas déprimer!

Nous devrions sauver la saison.

Depuis le déconfinement, avez-vous retrouvé votre clientèle?

NL : Les clients sont présents et puis nous rencontrons de nouveaux venus qui se mettent au jardinage. Ils ont eu tout le temps de préparer leurs terrains et maintenant, ils veulent planter. Les paniers moyens ne sont pas plus élevés, mais en revanche, c'est le nombre de clients qui me surprend. Et puis leur respect des règles de distanciation sociale que nous avons mises en place. Tout cela ne permettra pas de rattraper tout le retard, mais ça garantit une bonne reprise de l'activité et nous devrions sauver la saison.

Avez-vous pu bénéficier des dispositifs d'aide prévus par le gouvernement?

Non, car les aides de 1500 euros étaient calculées en fonction du chiffre d'affaire et comme nous avions réalisé un bon début de saison sur les 15 premiers jours de mars, avant le début du confinement, nous n'étions pas éligibles. En revanche, je tiens à signaler que nous avons eu une bonne surprise de la part de notre assurance, qui nous a accordé un geste commercial qui nous a aidé durant cette période.

La relance éco dans la Manche : les pépinières attirent de nouveaux clients Copier

Retrouvez La Relance éco dans la Manche, tous les matins à 7H15 sur France bleu Cotentin.